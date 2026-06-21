Steam top-liste: 14. 6. - 21. 6. 2026.
Dok cijene RAM-a i grafičkih zbog AI-ja probijaju strop, Steamov vrh puni se besplatnim igrama i Witcherom 3 za dva eura, jer za novi hardver ionako nema novca
Dok mi kuhamo na prvim pravim vrućinama, na vrh Steama hladnokrvno se uspentrao kameleon. Meccha Chameleon, indie zagonetka od šest eura, pretekao je i besplatni Counter-Strike 2, jer reptili žegu očito podnose bolje od nas.
Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)
|#
|Igra
|Peak igrača
|1
|Counter-Strike: Global Offensive
|1.013.936
|2
|PUBG: Battlegrounds
|314.682
|3
|Rust
|143.870
|4
|Apex Legends
|124.262
|5
|Wallpaper Engine
|91.184
|6
|Grand Theft Auto V Legacy
|67.851
|7
|Call of Duty: Modern Warfare II
|67.419
|8
|Naraka: Bladepoint
|66.954
|9
|Baldur's Gate 3
|54.771
|10
|Helldivers 2
|53.399
Top 10 PC — Najprodavanije
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Meccha Chameleon
|6€
|2
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|3
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|4
|Cyberpunk 2077
|17€
|5
|Path of Exile 2
|27€
|6
|Marvel Rivals
|Besplatno
|7
|Dead by Daylight
|7€
|8
|Forza Horizon 6
|69€
|9
|Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|17€
|10
|EA Sports FC 26
|13€
Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Cyberpunk 2077
|17€
|2
|Dead by Daylight
|7€
|3
|Forza Horizon 6
|69€
|4
|Warframe
|Besplatno
|5
|Dave The Diver
|9€
|6
|Final Fantasy VII Remake Intergrade
|13€
|7
|The Witcher 3: Wild Hunt
|2€
|8
|Subnautica 2
|29€
|9
|Split Fiction
|32€
|10
|NBA 2K26
|15€
Top 10 VR
|#
|Igra
|Cijena
|1
|War Thunder
|Besplatno
|2
|VRChat
|Besplatno
|3
|F1 25
|49€
|4
|HITMAN World of Assassination
|29€
|5
|Phasmophobia
|18€
|6
|Le Mans Ultimate
|26€
|7
|Assetto Corsa
|4€
|8
|Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition
|24€
|9
|Tabletop Simulator
|19€
|10
|Subnautica
|29€
Top 10 — Tjedna prodaja
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Meccha Chameleon
|6€
|3
|Forza Horizon 6
|69€
|4
|Cyberpunk 2077
|17€
|5
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|6
|Path of Exile 2
|27€
|7
|Marvel Rivals
|Besplatno
|8
|Warframe
|Besplatno
|9
|Dead by Daylight
|7€
|10
|Apex Legends™
|Besplatno
Anketa Glasanje do 28.6.2026. Glasanje zatvoreno