Steam top-liste: 14. 6. - 21. 6. 2026.

Dok cijene RAM-a i grafičkih zbog AI-ja probijaju strop, Steamov vrh puni se besplatnim igrama i Witcherom 3 za dva eura, jer za novi hardver ionako nema novca

Bug.hr nedjelja, 21. lipnja 2026. u 12:20
Meccha Chameleon (6 eura...)
Meccha Chameleon (6 eura...) "rula nadmoćno" i probio se ovaj tjedan na vrh liste najprodavanijih PC igara! Steam

Dok mi kuhamo na prvim pravim vrućinama, na vrh Steama hladnokrvno se uspentrao kameleon. Meccha Chameleon, indie zagonetka od šest eura, pretekao je i besplatni Counter-Strike 2, jer reptili žegu očito podnose bolje od nas.

Na krilima Subnautice tri godine stara indie igra Dave The Diver odjednom se našla na među najprodavanijima 📷 Steam
Na krilima Subnautice tri godine stara indie igra Dave The Diver odjednom se našla na među najprodavanijima Steam

Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)

# Igra Peak igrača
1 Counter-Strike: Global Offensive 1.013.936
2 PUBG: Battlegrounds 314.682
3 Rust 143.870
4 Apex Legends 124.262
5 Wallpaper Engine 91.184
6 Grand Theft Auto V Legacy 67.851
7 Call of Duty: Modern Warfare II 67.419
8 Naraka: Bladepoint 66.954
9 Baldur's Gate 3 54.771
10 Helldivers 2 53.399

Top 10 PC — Najprodavanije

# Igra Cijena
1 Meccha Chameleon 6€
2 Counter-Strike 2 Besplatno
3 PUBG: Battlegrounds Besplatno
4 Cyberpunk 2077 17€
5 Path of Exile 2 27€
6 Marvel Rivals Besplatno
7 Dead by Daylight 7€
8 Forza Horizon 6 69€
9 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 17€
10 EA Sports FC 26 13€
Marvel Rivals - ako to nekoga zanima... 📷 Steam
Marvel Rivals - ako to nekoga zanima... Steam

Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre

# Igra Cijena
1 Cyberpunk 2077 17€
2 Dead by Daylight 7€
3 Forza Horizon 6 69€
4 Warframe Besplatno
5 Dave The Diver 9€
6 Final Fantasy VII Remake Intergrade 13€
7 The Witcher 3: Wild Hunt 2€
8 Subnautica 2 29€
9 Split Fiction 32€
10 NBA 2K26 15€

Top 10 VR

# Igra Cijena
1 War Thunder Besplatno
2 VRChat Besplatno
3 F1 25 49€
4 HITMAN World of Assassination 29€
5 Phasmophobia 18€
6 Le Mans Ultimate 26€
7 Assetto Corsa 4€
8 Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition 24€
9 Tabletop Simulator 19€
10 Subnautica 29€

Top 10 — Tjedna prodaja

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Meccha Chameleon 6€
3 Forza Horizon 6 69€
4 Cyberpunk 2077 17€
5 PUBG: Battlegrounds Besplatno
6 Path of Exile 2 27€
7 Marvel Rivals Besplatno
8 Warframe Besplatno
9 Dead by Daylight 7€
10 Apex Legends™ Besplatno
Split Fiction - godinu dana stara igra s fantazijskim motivima 📷 Steam
Split Fiction - godinu dana stara igra s fantazijskim motivima Steam

Anketa Glasanje do 28.6.2026. Glasanje zatvoreno

Ukupni broj glasova:

 

Keanu Reeves - vjerojatno najbolji dio tehnički nevjerojatno naprednog i sadržajno nevjerojatno dosadnog Cyberpunka 2077 📷 Steam
Keanu Reeves - vjerojatno najbolji dio tehnički nevjerojatno naprednog i sadržajno nevjerojatno dosadnog Cyberpunka 2077 Steam

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi