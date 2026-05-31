Steam top-liste: 24. 5. - 31. 5. 2026.
Nadali smo se da su Simsi zauvijek umrli, ali surova stvarnost ne mari za naše želje - jedna od 10 najprodavanijih igara ovog tjedna je - Paralives, verzija Simsa na otvorenom
Path of Exile 2, još u Early Accessu (iako je izadn prije dvije godine...) usprkos "Mostly positive" ocjenama došao je među prvih 10. Ako je i vama bacanje čini na horde čudovišta zanimljivo - probajte. Uostalom - što vas košta, igra je "free to play".
Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)
|#
|Igra
|Peak igrača
|1
|Counter-Strike: Global Offensive
|1.013.936
|2
|PUBG: Battlegrounds
|314.682
|3
|Rust
|143.870
|4
|Apex Legends
|124.262
|5
|Wallpaper Engine
|91.184
|6
|Grand Theft Auto V Legacy
|67.851
|7
|Call of Duty: Modern Warfare II
|67.419
|8
|Naraka: Bladepoint
|66.954
|9
|Baldur's Gate 3
|54.771
|10
|Helldivers 2
|53.399
Top 10 PC — Najprodavanije
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Forza Horizon 6
|69€
|3
|Path of Exile 2
|13€
|4
|007 First Light
|69€
|5
|Paralives
|35€
|6
|Steam Deck
|419€
|7
|Subnautica 2
|29€
|8
|Apex Legends™
|Besplatno
|9
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
|10
|Ready or Not
|24€
Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Forza Horizon 6
|69€
|2
|Subnautica 2
|29€
|3
|Ready or Not
|24€
|4
|LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight
|69€
|5
|Warframe
|Besplatno
|6
|Mina the Hollower
|20€
|7
|Dead by Daylight
|19€
|8
|ARK: Survival Ascended
|11€
|9
|Diablo® IV
|49€
|10
|Street Fighter™ 6
|39€
Top 10 VR
|#
|Igra
|Cijena
|1
|No Man's Sky
|23€
|2
|War Thunder
|Besplatno
|3
|VRChat
|Besplatno
|4
|Phasmophobia
|18€
|5
|Subnautica
|29€
|6
|Assetto Corsa
|19€
|7
|Payday 2
|9€
|8
|Escape Simulator
|10€
|9
|F1® 25
|59€
|10
|Tabletop Simulator
|19€
Top 10 — Tjedna prodaja
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Forza Horizon 6
|69€
|3
|007 First Light
|69€
|4
|Paralives
|35€
|5
|Subnautica 2
|29€
|6
|LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight
|69€
|7
|Path of Exile 2
|13€
|8
|Warframe
|Besplatno
|9
|Apex Legends™
|Besplatno
|10
|PUBG: Battlegrounds
|Besplatno
