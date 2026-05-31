Steam top-liste: 24. 5. - 31. 5. 2026.

Nadali smo se da su Simsi zauvijek umrli, ali surova stvarnost ne mari za naše želje - jedna od 10 najprodavanijih igara ovog tjedna je - Paralives, verzija Simsa na otvorenom

Bug.hr nedjelja, 31. svibnja 2026. u 18:14

Path of Exile 2, još u Early Accessu (iako je izadn prije dvije godine...) usprkos "Mostly positive" ocjenama došao je među prvih 10. Ako je i vama bacanje čini na horde čudovišta zanimljivo - probajte. Uostalom - što vas košta, igra je "free to play".

Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)

# Igra Peak igrača
1 Counter-Strike: Global Offensive 1.013.936
2 PUBG: Battlegrounds 314.682
3 Rust 143.870
4 Apex Legends 124.262
5 Wallpaper Engine 91.184
6 Grand Theft Auto V Legacy 67.851
7 Call of Duty: Modern Warfare II 67.419
8 Naraka: Bladepoint 66.954
9 Baldur's Gate 3 54.771
10 Helldivers 2 53.399

 

Top 10 PC — Najprodavanije

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Forza Horizon 6 69€
3 Path of Exile 2 13€
4 007 First Light 69€
5 Paralives 35€
6 Steam Deck 419€
7 Subnautica 2 29€
8 Apex Legends™ Besplatno
9 PUBG: Battlegrounds Besplatno
10 Ready or Not 24€

 

Ready or Not - igra tri godine stara u kojoj vodimo "interventnu" u intervencije ponovo je među najprodavanijima, uglavnom zbog 50% popusta - samo 25 eura.
Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre

# Igra Cijena
1 Forza Horizon 6 69€
2 Subnautica 2 29€
3 Ready or Not 24€
4 LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight 69€
5 Warframe Besplatno
6 Mina the Hollower 20€
7 Dead by Daylight 19€
8 ARK: Survival Ascended 11€
9 Diablo® IV 49€
10 Street Fighter™ 6 39€

Top 10 VR

# Igra Cijena
1 No Man's Sky 23€
2 War Thunder Besplatno
3 VRChat Besplatno
4 Phasmophobia 18€
5 Subnautica 29€
6 Assetto Corsa 19€
7 Payday 2 9€
8 Escape Simulator 10€
9 F1® 25 59€
10 Tabletop Simulator 19€

Top 10 — Tjedna prodaja

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Forza Horizon 6 69€
3 007 First Light 69€
4 Paralives 35€
5 Subnautica 2 29€
6 LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight 69€
7 Path of Exile 2 13€
8 Warframe Besplatno
9 Apex Legends™ Besplatno
10 PUBG: Battlegrounds Besplatno

