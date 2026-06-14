Steam top-liste: 7. 6. - 14. 6. 2026.

Čini se da će CS biti najigranija mrežna igra zauvijek, ali ovaj tjedan novost vrijedna spomena je jeftikaner koji košta samo 4 eura, a jamči sate zabave.

Bug.hr nedjelja, 14. lipnja 2026. u 19:44

Igra koja je naglo skočila na drugo mjesto najprodavanijih igara za PC košta svega 4 eura i praktički je izmislila svoj žanr - sakrij se perbojavanjem u boje okoline. Zvuči dosadno do bola, ali publika je oduševljena. 

Uobičajeni sumnjivci za prvih 10 mjesta na top listi: Forza Horizon 6 i 007 First Light. Subnautica 2 koja je i dalje u Early Accessu (detaljnu recenziju moći ćete čitati u ljetnom dvobroju Buga koji je u prodaji krajem mjeseca) također ne posustaje...

Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)

# Igra Peak igrača
1 Counter-Strike: Global Offensive 1.013.936
2 PUBG: Battlegrounds 314.682
3 Rust 143.870
4 Apex Legends 124.262
5 Wallpaper Engine 91.184
6 Grand Theft Auto V Legacy 67.851
7 Call of Duty: Modern Warfare II 67.419
8 Naraka: Bladepoint 66.954
9 Baldur's Gate 3 54.771
10 Helldivers 2 53.399

Top 10 PC — Najprodavanije

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Meccha Chameleon 4€
3 Steam Deck 419€
4 Forza Horizon 6 69€
5 Destiny 2 Besplatno
6 EA Sports FC 26 13€
7 Path of Exile 2 27€
8 Wuthering Waves Besplatno
9 Marvel Rivals Besplatno
10 Final Fantasy VII Remake Intergrade 13€

Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre

# Igra Cijena
1 Forza Horizon 6 69€
2 Final Fantasy VII Remake Intergrade 13€
3 Subnautica 2 29€
4 Warframe Besplatno
5 Dead by Daylight 19€
6 Resident Evil 4 9€
7 Dave The Diver 9€
8 Clair Obscur: Expedition 33 39€
9 Street Fighter™ 6 19€
10 Don't Starve Together 1€

Top 10 VR

# Igra Cijena
1 War Thunder Besplatno
2 F1® 25 49€
3 HITMAN World of Assassination 27€
4 VRChat Besplatno
5 Le Mans Ultimate 26€
6 Assetto Corsa 4€
7 Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition 24€
8 Phasmophobia 18€
9 Subnautica 29€
10 DCS World Steam Edition Besplatno

Top 10 — Tjedna prodaja

# Igra Cijena
1 Counter-Strike 2 Besplatno
2 Forza Horizon 6 69€
3 Wuthering Waves Besplatno
4 007 First Light 69€
5 Path of Exile 2 27€
6 Gothic 1 Remake 49€
7 Subnautica 2 29€
8 Destiny 2 Besplatno
9 Marvel Rivals Besplatno
10 EA Sports FC 26 13€

 

 

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