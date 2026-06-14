Steam top-liste: 7. 6. - 14. 6. 2026.

Čini se da će CS biti najigranija mrežna igra zauvijek, ali ovaj tjedan novost vrijedna spomena je jeftikaner koji košta samo 4 eura, a jamči sate zabave.

Igra koja je naglo skočila na drugo mjesto najprodavanijih igara za PC košta svega 4 eura i praktički je izmislila svoj žanr - sakrij se perbojavanjem u boje okoline. Zvuči dosadno do bola, ali publika je oduševljena.

Uobičajeni sumnjivci za prvih 10 mjesta na top listi: Forza Horizon 6 i 007 First Light. Subnautica 2 koja je i dalje u Early Accessu (detaljnu recenziju moći ćete čitati u ljetnom dvobroju Buga koji je u prodaji krajem mjeseca) također ne posustaje...

Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)

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