Steam top-liste: 7. 6. - 14. 6. 2026.
Čini se da će CS biti najigranija mrežna igra zauvijek, ali ovaj tjedan novost vrijedna spomena je jeftikaner koji košta samo 4 eura, a jamči sate zabave.
Igra koja je naglo skočila na drugo mjesto najprodavanijih igara za PC košta svega 4 eura i praktički je izmislila svoj žanr - sakrij se perbojavanjem u boje okoline. Zvuči dosadno do bola, ali publika je oduševljena.
Uobičajeni sumnjivci za prvih 10 mjesta na top listi: Forza Horizon 6 i 007 First Light. Subnautica 2 koja je i dalje u Early Accessu (detaljnu recenziju moći ćete čitati u ljetnom dvobroju Buga koji je u prodaji krajem mjeseca) također ne posustaje...
Top 10 PC — Najviše igrača (Peak CCU)
|#
|Igra
|Peak igrača
|1
|Counter-Strike: Global Offensive
|1.013.936
|2
|PUBG: Battlegrounds
|314.682
|3
|Rust
|143.870
|4
|Apex Legends
|124.262
|5
|Wallpaper Engine
|91.184
|6
|Grand Theft Auto V Legacy
|67.851
|7
|Call of Duty: Modern Warfare II
|67.419
|8
|Naraka: Bladepoint
|66.954
|9
|Baldur's Gate 3
|54.771
|10
|Helldivers 2
|53.399
Top 10 PC — Najprodavanije
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Meccha Chameleon
|4€
|3
|Steam Deck
|419€
|4
|Forza Horizon 6
|69€
|5
|Destiny 2
|Besplatno
|6
|EA Sports FC 26
|13€
|7
|Path of Exile 2
|27€
|8
|Wuthering Waves
|Besplatno
|9
|Marvel Rivals
|Besplatno
|10
|Final Fantasy VII Remake Intergrade
|13€
Top 10 Steam Deck — Najprodavanije kompatibilne igre
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Forza Horizon 6
|69€
|2
|Final Fantasy VII Remake Intergrade
|13€
|3
|Subnautica 2
|29€
|4
|Warframe
|Besplatno
|5
|Dead by Daylight
|19€
|6
|Resident Evil 4
|9€
|7
|Dave The Diver
|9€
|8
|Clair Obscur: Expedition 33
|39€
|9
|Street Fighter™ 6
|19€
|10
|Don't Starve Together
|1€
Top 10 VR
|#
|Igra
|Cijena
|1
|War Thunder
|Besplatno
|2
|F1® 25
|49€
|3
|HITMAN World of Assassination
|27€
|4
|VRChat
|Besplatno
|5
|Le Mans Ultimate
|26€
|6
|Assetto Corsa
|4€
|7
|Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition
|24€
|8
|Phasmophobia
|18€
|9
|Subnautica
|29€
|10
|DCS World Steam Edition
|Besplatno
Top 10 — Tjedna prodaja
|#
|Igra
|Cijena
|1
|Counter-Strike 2
|Besplatno
|2
|Forza Horizon 6
|69€
|3
|Wuthering Waves
|Besplatno
|4
|007 First Light
|69€
|5
|Path of Exile 2
|27€
|6
|Gothic 1 Remake
|49€
|7
|Subnautica 2
|29€
|8
|Destiny 2
|Besplatno
|9
|Marvel Rivals
|Besplatno
|10
|EA Sports FC 26
|13€
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