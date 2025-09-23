Steam ukida podršku za 32-bitne Windowse 10

Operacijski sustav za kojeg se ne možemo sjetiti da znamo da ga itko koristi Steam će podržavati još "samo" do kraja ove godine

Mario Baksa utorak, 23. rujna 2025. u 09:35

Iz Steama stigla je obavijest da će s 1. siječnjom 2026. godine prestati podržavati 32-bitne inačice Windowsa. To se zapravo odnosi samo na Windowse 10, jer je podrška za starije 32-bitne Windowse ukinuta nekad ranije. 32-bitnu inačicu Windowsa 32 ionako je koristilo svega 0,01% igrača, tako da zapravo više iznenađuje što su tako dugo i podržavali 32-bitne Windowse.

Glavni problem s 32-bitnim Windowsima je vrlo ograničena količina radne memorije koju podržavaju, jer se pomoću 32-bita ukupno može adresirati tek 4 gigabajta RAM-a, s tim da od tih 4 gigabajta dio (1 ili 2 GB, ovisno je li uključena /3GB opcija) odlazi na sam operacijski sustav, odnosno njegovu jezgru ili kernel, a dio (2-3 GB) na aplikacije. I još, zapravo, obično nije ni moguće iskoristiti svih 4 GB fizičkog rama, nego tek 3-3,5 GB, jer je dio adresnog prostora rezerviran za hardver (grafičku karticu, BIOS, PCI komponente...).

Postojeće instalacije Steama na 32-bitnim Windowsima funkcionirat će i dalje barem neko vrijeme, samo što neće primati nikakve nadogradnje, uključujući sigurnosne nadogranje, te Steam takvim korisnicima neće pružati nikakvu tehničku podršku.

Steam se opravdava time što se oslanja na sistemske drivere i druge biblioteke koje nisu podržane pod 32-bitnim Windowsima i preporuča korisnicima prelazak na 64-bitne Windowse. No, nikakvo opravdanje nije potrebno - 32-bitne Windowse pregazilo je vrijeme.

Ovakav je sastav računala kojima igrači sa Steama napucavaju jedni druge

Inače, što se tiče trenutne situacije s operacijskim sustavima (posljednji podaci su od prošlog mjeseca ove godine), 64-bitni Windowsi i dalje dominiraju - čak 95,59% igrača na Steamu koristi Windowse! Ako se to razloži na inačice Windowsa, 60% svih korisnika Steama koristi Windowse 11, 35% Windowse na zalasku (inače van gaminga i dalje izrazito popularnu Desetku), a pojavilo se odnekud i nešto računala s Windowsima 7 - tek 0,07%. macOS ima skromni udio od 1,77%, a razne distribucije Linuxa uspjele su zainteresirati ukupno 2,64% igrača.



