Steamova greška uništila lansiranje igre na kojoj su developeri radili 10 godina

Nakon desetljeća razvoja, Planet Centauri je imao sve preduvjete za uspjeh. No, zbog katastrofalne greške na Steamu, obavijesti o izlasku igre nikada nisu poslane onima koji su je najviše iščekivali

Nakon deset godina razvoja, lansiranje igre Planet Centauri francuskog developerskog dvojca uništeno je katastrofalnom greškom na Steamu. Kako prenosi Polygon, bizarna pogreška ugrozila je sav trud developera na sam dan izlaska.

Problem je bila tehnička greška na Steamu. Prema riječima developera, Valve ih je kontaktirao i priznao da njihova platforma zbog buga nije poslala obavijesti korisnicima koji su igru imali na svojoj listi želja. Vidljivost igre pri lansiranju bila je ravna nuli. Interes je očito postojao – trailer za izlazak igre na YouTubeu pregledan je gotovo 500 tisuća puta – no ljudi koji su najviše željeli kupiti igru nisu ni znali da je dostupna. Bez početne prodaje, Planet Centauri nikada nije dospio na liste poput "New and Trending" ili "Best Sellers". Igra je praktički bila mrtva po dolasku.

Sve je izgledalo obećavajuće za Planet Centauri. Opisana kao spoj Starbounda i Pokémona, igra je obećavala istraživanje svemira, gradnju i pripitomljavanje vanzemaljskih stvorenja. Nakon desetljeća rada, igra je prikupila više od 138 tisuća "wishlist" unosa na Steamu, a recenzije tijekom Early Access faze bile su uglavnom pozitivne. U prosincu 2024., igra je konačno izašla s cijenom od 14.99 dolara. Developeri nisu očekivali čuda, ali svakako nisu očekivali prodaju od samo 581 primjerka u prvom tjednu.

"Sve do danas nismo razumjeli zašto," napisao je ranije ovog mjeseca na društvenim mrežama Laurent Lechat, jedan od developera. U razgovoru za Polygon, Lechat je izjavio kako je tim mjesecima osjećao "intenzivnu" frustraciju, preispitujući sami sebe i gubeći samopouzdanje. "Svjesni smo vlastite odgovornosti, ali 500 prodanih primjeraka u pet dana bilo je potpuno neshvatljivo", dodao je. Tijekom devet godina u Early Accessu, igra je prodana u oko 103 tisuće primjeraka, no potpuni izlazak u verziji 1.0 trebao je biti ključan za financijski uspjeh.

Razvoj je zahtijevao i velike osobne žrtve. Kako bi financirali projekt, Lechat i njegov partner Boris godinama su dijelili stan i odricali se troškova, a Lechat je morao prodati i automobil. Vijest o grešci bila je poražavajuća, no Valve je priznao pogrešku i ponudio rješenje: istaknuto mjesto u sklopu "Daily Deal" promocije na Steamu kako bi "nadoknadili izgubljenu vidljivost".

Može li, međutim, prodaja igre po sniženoj cijeni ispraviti godine rada i uništeno lansiranje? Studio isprva nije bio siguran. "Nemam snage ni da budem ljut", napisao je Lechat na Redditu. Ipak, nakon razgovora s drugim developerima koji su im potvrdili da Daily Deal može imati ogroman utjecaj na prodaju, ponekad i deseterostruko veći od uobičajenog, odlučili su prihvatiti ponudu.

Nakon što su sve dobro razmotrili, Lechat kaže da će iskoristiti priliku. Što je najgore što se može dogoditi? U neku ruku, developeri su već krenuli dalje. Rade na novoj igri, roguelikeu baziranom na istom engineu, čiji im završetak financijske obveze nalažu. Uspjeh novog projekta omogućit će im da nastave s podrškom i zakrpama za Planet Centauri. "Moguće je da je Daily Deal zapravo sjajan dar unatoč tome što traje samo 24 sata. Vidjet ćemo i nadati se najboljem. Realnost je takva kakva jest, nećemo je promijeniti, stoga je najbolje sve prihvatiti, udahnuti i krenuti naprijed", zaključio je Lechat.