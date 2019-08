Strategija Age of Wonders: Planetfall u prodaji

Razvojni tim Triumph Studios je prošle godine u svibnju najavio Age of Wonders: Planetfall, novu igru u poznatom strateškom serijalu. Prva nova igra nakon petogodišnje pauze seli u svemir i znanstveno-fantastično okruženje, a svi zainteresirani igrači od sada imaju priliku pokušati osnovati svoje galaktičko carstvo i pomoći svojem virtualnom narodu da živi u prosperitetu.

U ovoj 4X strategiji (Explore, Expand, Exploit, Exterminate) možete birati između šest jedinstvenih frakcija od kojih svaka ima svoje misije. Razvojni tim želi da iskoristite svoj um, vojne snage i diplomaciju za istraživanje ruševina na raznim planetima i komuniciranje s drugim preživjelima kako bi otkrili povijesti propale civilizacije. Sve to možete raditi u kampanji za jednog igrača, u nekoliko multiplayer modova i kroz skirmish mape.

Kritičari su već dobili priliku prenijeti svoje dojmove, pa ova strategija trenutno ima prosječnu ocjenu 84/100. Pohvale idu na račun 4X mehanika i borbe na poteze, dok se primjedbe odnose na kompleksnost i činjenicu da igra vjerojatno neće biti najpristupačnija početnicima. Budući da je igra tek izašla, igrači na Steamu nisu još dobili priliku baš dati svoje ocjene, pa ako vas zanimaju njihovi dojmovi, pričekajte koji dan i zaputite se na Valveov servis.

Age of Wonders: Planetfall možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme možete nabaviti tri verzije: običnu za 50 eura, Deluxe za 60 koja uključuje kozmetičke dodatke, jedan novi scenarij, digitalni artbook i glazbu, dok Premium za 90 eura uz sve to uključuje još Season Pass, ikone za forum i slike. Ako vam treba više detalja o svim dijelovima igre, informacije ćete pronaći na službenim stranicama, dok se najnoviji trailer nalazi u nastavku.