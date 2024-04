Svježa Laysara: Summit Kingdom je nova graditeljska strategija izazovne igrivosti

Neovisni razvojni tim Quite OK Games je imao u planu objaviti vlastitu viziju graditeljsko menadžerske strategije pod imenom Laysara: Summit Kingdom krajem prošle godine, no u studenom su morali priznati da neće u tome uspjeti i odgodili čitavu priču za početak ove godine. Kako je vrijeme prolazilo i nikakve vijesti o daljnjim planovima nisu stizale, lagano smo i zaboravili na ovu igru, tako da nas je jučerašnji nenadani ulazak u early access na Steamu ugodno iznenadio.

Naime, iako na tržištu postoji gomila sličnih naslova, Laysara: Summit Kingdom nas je privukla originalnim zapletom koji nas umjesto u većinom ravničarske krajeve vodi na strme planine s oskudnim graditeljskim područjima i vječnom prijetnjom lavina koje u hipu mogu izbrisati naša zdanja. Prema planu, program ranog pristupa će potrajati između šest mjeseci i godinu dana, te će finalna verzija imati smislenu kampanju, no već i sada Laysara: Summit Kingdom daje dosta povoda da ga ljubitelji izazovne igrivosti isprobaju. Na raspolaganju nam je šest scenarija koji nas vode na različite tipove planina od kojih svaki dolazi s vlastitim izazovima u vidu dostupnih resursa, no svima je zajednička prijetnja od lavine.

Spomenuta katastrofa je neizbježna, no na nama je da pokušamo smanjiti štetu bilo ranijim aktiviranjem iste dok je nanos još relativno mali, ili pak pametnom izgradnjom zidina koje će snijeg usmjeriti van nastanjenog područja. Posebnost pak čini transport radnika i dobara za što ćemo izgrađivati razne žičare i mostove iznad kanjona, te trgovati između naših gradova prema potrebi. Ukoliko vam je, kao i nama, Laysara: Summit Kingdom zapela za oko, svakako je nabavite prije 24. travnja do kada je aktivan popust od 20 posto, odnosno prodaje se po cijeni od 15,60 eura.