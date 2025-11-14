Apple će uzimati 15 posto provizije od kupnji u najpopularnijoj kineskoj aplikaciji

Nakon više od godinu dana pregovora, Apple i Tencent sklopili su ugovor prema kojem će tvrtka iz Cupertina uzimati 'dio kolača' od kupnji aplikacija i igara na WeChatu

Apple i Tencent postigli su dogovor koji mijenja način monetizacije jedne od najvažnijih aplikacija u Kini. Po prvi put, Apple će početi uzimati udio od kupnji unutar WeChatovih aplikacija i igara na iOS-u. Riječ je o transakcijama koje se do sada nisu odvijale kroz App Store, zbog čega Apple nije ostvarivao nikakvu zaradu na tom području.

Kako doznaje Bloomberg, Apple će prema novom modelu obrađivati plaćanja za sadržaje unutar WeChata u Kini i pritom uzimati 15 posto provizije. To je upola manje od uobičajene Appleove naknade od 30 posto, što predstavlja ustupak Tencentu, ali i ulaznicu u golemo tržište koje tvrtka iz Cupertina do sada nije mogla naplatiti.

S obzirom da WeChat koristi čak 1,41 milijarda ljudi svakoga mjeseca, ovaj bi dogovor Appleu mogao donijeti stotine milijuna dolara godišnje.