The Banner Saga 3 u prodaji, mračna trilogija privedena kraju

Likovima u igrama The Banner Saga nikad nije bilo jednostavno. Osim što se moraju boriti protiv nove, nepoznate prijetnje, koja se pretvara u apokalipsu, bore se međusobno zbog raznih predrasuda i još protiv gladi i bolesti svojih ljudi.Vaš je cilj bio sve to napraviti sa što manje žrtava i sa što boljim ishodom, a kako nema spremanja i ponovnog učitavanja napretka, zaglavili ste s odlukama koje ste donijeli.

Prva dva nastavka dovela su do vrhunca koji se odvija kroz The Banner Saga 3, a od danas možete saznati koju će cijenu platiti taj fantazijski svijet prožet nordijskom mitologijom. Kritičari su prilično impresionirani i trenutna ocjena koju igra ima je 86/100, dok će igrači svoje dojmove podijeliti za nekoliko dana.

Uz izlazak trećeg nastavka, nezavisni razvojni tim Stoic i izdavač Versus Evil pripremili su i Banner Saga Trilogy za one igrače koji će se po prvi puta upustiti u spoj borbe na poteze koja se odvija na šahovnici i RPG-a gdje birate razvoj i vještine svakom liku koji vam se nalazi u partiji. Sve što ste odlučili u prva dva nastavka prenosi vam se u ovu igru, a oni igrači koji odluče krenuti s ovom igrom čekaju unaprijed određene stvari.

The Banner Saga 3 dostupna je za PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch i prodaje se u tri verzije: standardna, Deluxe i Legendary. Prva uključuje samo igru i košta 24,99 eura, Deluxe uz to ima još i soundtrack te se prodaje za 29,99 eura, dok Legendary ima par ekskluzivnih dodataka koji ne mijenjaju gameplay i košta 39,99 eura. Oni koji se po prvi put susreću s trilogijom mogu je kupiti u paketu kao Banner Saga Trilogy - Deluxe Pack za 58,90 eura.

Za proslavu izlaska tim je pripremio poseban trailer kojeg možete pogledati ispod teksta, a sve druge informacije o cijelom serijalu možete pronaći ovdje.