The Last of Us Part 2 krekiran u manje od 24 sata

The Last of Us Part 2 Remastered jučer je službeno stigao na PC putem Steama, a igra je već dostupna na torrent stranicama – manje od 24 sata nakon lansiranja.



Kako prenosi The Gamer, igrači su počeli dijeliti informacije o neslužbenoj verziji igre na društvenim mrežama, potvrđujući da se The Last of Us Part 2 Remastered već može preuzeti mimo službenih izvora.

The Last of Us Part II has been cracked shortly after its PC release. pic.twitter.com/6KjLCiHA5Y — Play4Index (@Play4Index) April 3, 2025

U trenutku pisanja, igra ima 20.800 aktivnih igrača na Steamu, a najveći broj istovremenih korisnika zabilježen je jučer – njih 23.350. Za usporedbu, prvi dio igre na PC-u na vrhuncu je imao 36.496 igrača, premda je imao tehničkih problema kada je izašao. Digital Foundry je testirao nastavak prije izlaska i zaključio da je u boljem stanju od prvog dijela, iako i dalje pati od određenih poteškoća tehničke prirode.