Objavljena je lista najpiratiziranijih serija 2024. godine, predvodi je Zmajeva kuća

Dugo godina Igra prijestolja bila je najpopularnija televizijska serija na planetu, što se redovito preslikavalo i na piratstvo, pa je godišnja lista TorrentFreaka vrlo često isticala upravo tu seriju kao onu koja se najviše gleda na ilegalne načine. Ove godine, pak, na čelu liste najčešće piratiziranih serija je fantazijsko-dramska serija Zmajeva kuća (House of the Dragon), prednastavak (prequel) Igre prijestolja. Ove godine na Max je stigla njezina druga sezona te plasmanom na prvo mjesto ponovila uspjeh prve sezone, koja je bila na torrentima najpopularnija serija 2022. godine.

Dok na programu nije bilo zmajeva iz navedenih serijala, među piratima su vodile Disneyeve uspješnice Wandavision i Mandalorian, lani je "pobijedio" HBO-ov The Last of Us, a ove godine jedna je serija s platforme Disney+ na trećem mjestu: povijesna je to dramska serija Shōgun. Među njih se, na drugo mjesto ljestvice za 2024. godinu, ugurala Amazonova serija o superjunacima, The Boys.

Ovogodišnja je ljestvica najpiratiziranijih serija posebna i po tome što sve iz top 10 dolaze s velikih streaming servisa. Portal TorrentFreak navodi i da je njihovo istraživanje zasnovano na popularnosti i broju preuzimanja serija putem BitTorrent mreže, koja u današnje vrijeme čini manji udio u ukupnom digitalnom piratstvu. Svjesni su da se većina ilegalnog konzumiranja digitalnih sadržaja ostvaruje preko ilegalnih streaming servisa, no do statistike gledanosti s njih nije moguće doći.

Izvor: TorrentFreak.com