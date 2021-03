The Sinking City - drama se nastavlja teškim optužbama

Na The Sinking City bismo do sada vjerojatno i zaboravili da se developeri i izdavači svako malo ne prepucavaju, što sudski, što putem medija. Kokice u ruke, vrijeme je za novu epizodu

The Sinking City smo, kao i svi ljubitelji Lovecrafta, dočekali kao ozeblo sunce, no nismo se uz njega pretjerano ugrijali. Bez sumnje je riječ o zanimljivom projektu koji inspiraciju crpi iz djela spomenutog pisca horora i kojem je ekipa Frogwaresa dala poseban prizvuk, ali daleko od toga da smo dobili što zaslužujemo o čemu smo svojedobno i pisali. Kako god bilo, nakon izlaska je došlo do svađe između dotičnih i izdavačke kuće Nacon nastale od BigBen Interactivea zbog navodne neisplate plaća i bonusa koje su zaslužili, a dodatno ulje na vatru dolila je stolna igra rađena prema The Sinking Cityu koju je Nacon objavio bez privole i ikakvih konzultacija s Frogwaresom.

Čitava stvar je privremeno okončana raskidom ugovora, no Nacon je navodno i dalje ubirao zaradu od prodaje na Steamu, pa je Frogwares igru povukao sa spomenutog i priča je završila kod nadležnog suda. Isti je pak presudio u korist izdavača koji su je početkom ove godine ponovo uvrstili u ponudu Steama, no ponovo je došlo do natezanja i uklanjanja, da bi prije tri dana The Sinking City dobio treću priliku.

Nažalost, ni ona očito nije posljednja jer nedostaju određeni sadržaji poput dostignuća na Steamu, podrške za naknadne DLC-ove, kao i izostanak sinkronizacije snimljenih pozicija putem tog servisa. Autori su se dakako promptno oglasili i poručili igračima da ne kupuju ovu verziju igre, a jučer su objavili i video pod naslovom " How Nacon Cracked and Pirated The Sinking City" u kojem prikazuju razlike između verzije koja je trenutno dostupna i originala.

Prema tvrdnjama Frogwaresa, Nacon ih putem odvjetnika svim silama pokušava natjerati da im predaju izvornu verziju za Steam, no njihov je zahtjev već dva puta odbijen od strane suda, no ne odustaju jer se čeka finalna presuda koja će biti donesena u narednim mjesecima, ili kako kažu developeri, čak i "godinama". Do tada, vidjet ćemo hoće li igra nestati još pokoji put ili će i dalje biti dobavljiva u ovom polufunkcionalnom izdanju.