The Walking Dead - dostupna treća epizoda posljednje sezone

Razvojni tim Telltale Games je krajem rujna iznenada objavio kako zatvara svoja vrata. Ovaj studio bio je najpoznatiji po izradi brojnih epizodičnih avantura, a jedna od popularnijih bila je The Walking Dead. Adaptacija Kirkmanove post-apokalipse prepune hodajućih mrtvaca dobila je svoju četvrtu sezonu početkom kolovoza, pa su mnogi pretpostavili da će unatoč otpuštanju većine radnika barem privesti ovu priču do kraja.

Neko vrijeme nakon objave ispostavilo se da to nije točno, a na kraju je IP preuzeo Kirkmanov studio Skybound Games uz obećanje kako će Clementine dobiti završetak koji zaslužuje. Primopredaja je prošla glatko i početkom prosinca smo dobili više informacija o tome kako razvoj napreduje. Treća epizoda bila je u planu za sredinu siječnja, što znači da je ona sada dostupna.

"Clementine odlazi u rat", kaže službeni opis za Broken Toys. U novoj epizodi upoznat će novog saveznika koji će joj pomoći u suočavanju s osobom iz njene prošlosti i spašavanju njenih otetih prijatelja. No, u svemu tome nije sama, nego njen svaki korak prati AJ - siroče za koje se brine već neko vrijeme.

Nakon ovog stiže još jedna epizoda čime će se zaključiti priča ove djevojke s kojom se igrači druže od 2012. godine. Skybound Games je već sada bio spreman objaviti datum izlaska koji glasi 26. ožujka. Što će se nakon toga dogoditi s avanturama u svijetu The Walking Deada još uvijek se ne zna, ali nam je drago da će fanovi dobiti veliko finale ove dugogodišnje priče.

The Walking Dead: The Final Season dostupan je za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a na računalima je od prošlog mjeseca možete nabaviti samo na Epic Games Storeu. Oni koji su na Valveovom servisu kupili igru prije te obavijesti mogu završiti sezonu tamo, dok svi novi kupci moraju to obaviti u novootvorenoj trgovini za digitalnu prodaju igara. Ako vam treba više detalja o igri, možete posjetiti službene stranice.