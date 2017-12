U pripremi Pillars of Eternity: Definitive Edition

Obsidian Entertainment je mnogim igračima prije početka Kickstarter kampanje za Pillars of Eternity bio poznat kao razvojni tim zaslužan za Fallout: New Vegas. Osim toga, radili su Star Wars: KOTOR II - The Sith Lords i Neverwinter Nights 2 što je igračima bilo sasvim dovoljno da do kraja Kickstarter kampanje za razvoj igre prikupe gotovo 4 milijuna američkih dolara.

Kampanja je završila sredinom listopada 2012. godine, a ovaj je izometrijski RPG u konačnom obliku izašao krajem ožujka 2015. godine. Nakon toga je Obsidian pripremio dvije veće ekspanzije - The White March Part I i II - i započeo s radom na nastavku. Igra je pokupila veoma dobre ocjene i igrači su također bili zadovoljni, a sada su izdavač Paradox i tim pripremili verziju koja će obuhvatiti sve što je izašlo.

Nova se verzija zove Pillars of Eternity: Definitive Edition i sastoji se od sljedećih stvari: osnovna igra, ekspanzije The White March: Parts I & II, sav sadržaj koji se prodavao u sklopu Royal verzije koji uključuje soundtrack, digitalnu knjižicu za kolekcionare, novelu smještenu u svijetu Pillarsa te mnoge druge dodatke i za kraj, novi Deadfire Pack DLC koji je inspiriran nastavkom Pillars of Eternity II: Deadfire kojeg će igrači moći zaigrati nekad tijekom 2018. godine.

Definitive Edition će biti dostupan od 15. studenog za PC, Mac i Linux i prodavat će se po cijeni od 39,99 eura. Iako Paradox u svojoj objavi nije spominjao platforme, možete očekivati verzije na Steamu, GOG-u, Humbleu i Paradoxovoj digitalnoj trgovini budući da je original bio na njima dostupan. Sve druge informacije o fantazijskom svijetu Pillars of Eternityja možete potražiti na službenim stranicama.