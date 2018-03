Uskrsnuo The Curse of Monkey Island

Guybrush Threepwood je lik kojemu nikako nije lako u životu. Jedino što on želi je postati najmoćniji gusar, ali jedino što konzistentno uspijeva raditi je biti predmet sprdnje. Ovaj serijal avantura započeo je svoj život davne 1990. godine s igrom The Secret of Monkey Island, a treću i četvrtu je do sada bilo nemoguće zaigrati na modernim sustavima.

To se promijenilo danas, budući da je The Curse of Monkey Island iznenada postao dostupan putem GOG-a i Steama. Servis koji prodaje igre bez DRM zaštite objavio je sretnu vijest na svojim stranicama uz dodatak da se radi o klasičnoj verziji koja je izašla 1997. godine.

The Curse of Monkey Island poznat je po crtanoj grafici, blesavom humoru i poprilično teškim zagonetkama, a sada u igri mogu opet uživati oni koji su je odigrali kada je izašla, kao i oni koji tada nisu još bili rođeni, ali koje zanima što je bilo posebno kod tih point and click avantura.

Jedino što sada preostaje je da Escape From Monkey Island dobije isti tretman, i možda da se netko pozabavi remasterima koje su dobili prva i druga igra u serijalu 2009. i 2010. godine. Ako se želite nostalgičnu pljusku, pogledajte trailer ispod teksta, a ako želite zaigrati ovu avanturu zaputite se ovdje ili na Steam gdje je možete kupiti po cijeni od 6,99 eura.