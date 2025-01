Vremešni Last Half of Darkness nakon 35 godina dobiva novo izdanje koje potpisuje originalni autor

Klasična point-and-click avantura Last Half of Darkness za deset dana stiže na Steam u osuvremenjenom izdanju, koje donosi novu grafiku, izmijenjenu igrivost i još veći broj zagonetki

Davne 1989. godine pojavila se "point and click" avantura Last Half of Darkness koju je potpisao Bill Fisher. Kako sam autor kaže, cijeli je projekt krenuo slučajno dok se poigravao raznim programima za crtanje, kreirajući raznolike sobe i lokacije.

Kada je nakon devet mjeseci shvatio da njegovi radovi imaju smisla, u vlastitoj režiji izradio je nekoliko kopija igre i ponudio ih lokalnim dućanima i na konvencijama. Pojavom shareware verzije, igra je dospjela do šire publike, koja je brzo proširila glas o ovom uratku.

U čast 35. obljetnice izlaska, autor se ponovno prihvatio posla i, premda s nekoliko mjeseci zakašnjenja, nova verzija Last Half of Darkness spremna je za izlazak 7. veljače. Ovaj put igrivost je prebačena u prvo lice, uz osuvremenjenu grafiku koja vjerno dočarava jezovite lokacije. Također, priča je dodatno proširena i obogaćena novim zagonetkama.

Prve reakcije streamera, koji su imali priliku zaigrati ranu verziju, izrazito su pozitivne, posebno ističući atmosferu i zanimljivu priču. Radnja nas vodi u Paraíso Del Norte, masivno imanje koje nam je ostavila teta, navodno vještica, koja je svoje tajne ponijela u grob. Na igračima je da ih na kreativan način otkriju.