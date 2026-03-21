Chuck Norris – Sjećanje na legendarnu karijeru

Chuck Norris, legenda akcijskog filma, svjetski prvak u borilačkim vještinama i ikona popularne kulture, preminuo je 20. ožujka, u 86. godini. Slavni je glumac isprva hospitaliziran na Havajima, a obitelj je već sljedeći dan objavila vijest da je preminuo istog jutra, uslijed čega se svijet oprostio od duge i legendarne karijere.

Chuck Norris je rođen u Oklahomi te je služio u američkom ratnom zrakoplovstvu u Aziji. U Južnoj Koreji je trenirao Tang Soo Do i stekao crni pojas, a razvio je ljubav i prema ostalim borilačkim vještinama. Kao akcijski glumac, imao je zavidnu reputaciju. Debitirao je u špijunskoj komediji Rušilačka ekipa (The Wrecking Crew), a širu popularnost donijela mu je uloga u filmu Na zmajevom putu (The Way of the Dragon) koju je ostvario 1972. godine uz Brucea Leeja kojem je glumio neprijatelja, a već je tada bio prvak u brojnim borilačkim vještinama, s crnim pojasom u judu, brazilskom jiu-jitsuu, karateu i taekwondou, Tang Soo Dou i vlastitom stilu, Chun Kuk Dou. Svoju je prvu glavnu ulogu ostvario samo nekoliko godina kasnije, u pustolovnom filmu Breaker! Breaker! 1977. godine, ali je svojom prvom velikom glavnom ulogom smatrao onu u filmu Dobri dečki nose crno (Good Guys Wear Black), snimljenom 1978. godine.

Uslijedili su brojni uspješni filmovi, kao što su Jedan protiv svih (A Force of One), Oktagon (The Octagon), Oko za oko (Eye for an Eye), Teksaški rendžer McQuade (Lone Wolf McQuade) i Zakon šutnje (Code of Silence). Od godine 1984., Norris je u serijalu Nestali u akciji (Missing in Action) utjelovljivao lik pukovnika Jamesa Braddocka, a kako se radilo o nizu filmova koji su se bavili spašavanjem američkih ratnih zarobljenika zatočenih u vrijeme Vijetnamskog rata, Norris je serijal posvetio uspomeni na mlađeg brata koji je u istom ratu izgubio život.

Osim filmske, Norris je ostvario i veliku televizijsku karijeru, a najistaknutiju je ulogu ostvario u seriji Walker, teksaški rendžer (Walker, Texas Ranger), inspiriranoj filmom Teksaški rendžer McQuade. U ulozi narednika Cordella Walkera, na CBS-u je proveo osam sezona, od 1993. godine, a ulogu je ponovio i u spin–offu Sinovi groma (Sons of Thunder) 1999. godine te u televizijskim filmovima Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion i Walker, Texas Ranger: Trial by Fire. Uz glumu se bavio i pisanjem knjiga, uglavnom o o borilačkim vještinama, filozofiji i politici, a svojom disciplinom i bogatom karijerom inspirirao je ljude diljem svijeta.

Iza sebe je ostavio suprugu Genu O'Kelley, s kojom je bio u braku od 1998. godine, i petero djece te brojne unuke.