Preminuo izumitelj piksela i autor prve skenirane digitalne fotografije

U 91. godini života preminuo je Russell Kirsch poznat kao idejni začetnik digitalnog piksela i jedna od ključnih osoba što se tiče digitalne fotografije.

Rođen je 1929. godine u obitelji mađarskog i ruskog podrijetla. Nakon završene srednje škole Kirsch je studio na Sveučilištu New York, zatim na Harvardu i naposljetku na MIT-u. Zaposlio se u Nacionalnom birou za standarde (poslije Nacionalni institut za znanost i tehnologiju ili NIST) gdje je radio do svog umirovljenja.

Kirschovo najveće dostignuće je prva digitalna skenirana fotografija na svijetu, što je predstavio desetljećima prije nego što se na tržištu pojavila prva digitalna kamera.

Na fotografiji nastaloj 1957. godine nalazila se beba (Kirschov sin Walden, u to vrijeme star tri mjeseca), a za skeniranje je korišten posebni mali takozvanom SEAC skener (uz SEAC računalo jedno od prvih programabilnih računala na svijetu koje se pojavilo 1950. godine). Skener se temelji na rotirajućem bubnju i fotomultiplikatoru kako bi se detektirao odraz male fotografije (179 x 179 piksela) postavljene na bubanj.

SEAC skener Izvor: NIST

Maska umetnuta između fotografija i fotomultiplikatora izvršila je teselaciju fotografije u diskretne piksele. Mjerenjem reflektivnosti dijela slike spomenuto računalo SEAC je moglo vidjeti i zabilježiti rezultat u digitalni registar.

Tada se rodio i termin piksel no on neće biti u uporabi još dugi niz godina, a ovaj eksperiment u rano doba računalstva doveo je do razvoja metoda, algoritama te tehnika pohrane za digitalne fotografije (razvili su ih Kirsch i njegov tim). Kirschov izum pomogao je u misiji Apollo 11 kod slijetanja na Mjesec, a na njegovim temeljima su nastale tehnologije kao što su satelitske snimke te CAT skeniranje.

Kirsch se u kasnijem razdoblju života nastavio baviti inovativnim tehnologijama kao što je umjetna inteligencija (zanosio se razmišljanjima o razvoju računala koje će misli čovjeka prenijeti u digitalni oblik). Zadnjih godina života bolovao je od demencije.