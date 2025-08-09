Preminuo je astronaut Jim Lovell, zapovjednik misije Apollo 13

Američki astronaut iz programa Gemini i Apollo te jedan od heroja misije Apollo 13, James A. Lovell, preminuo je 7. kolovoza u dobi od 97 godina

Iz NASA-e je potvrđeno da je ovoga četvrtka u mjestu Lake Forest, savezna država Illinois, preminuo jedan od njihovih veterana i svemirskih pionira Jim Lovell, najpoznatiji kao zapovjednik misije Apollo 13, koja je umalo završila tragično. "S tugom objavljujemo da je preminuo naš voljeni otac, kapetan James A. “Jim” Lovell, mornarički pilot i časnik, astronaut, lider i istraživač svemira, u dobi od 97 godina" – objavila je njegova obitelj.

1928. – 2025.

Ovaj legendarni američki astronaut rođen je 25. ožujka 1928. godine u Clevelandu, savezna država Ohio. Nakon što je diplomirao na Pomorskoj akademiji Sjedinjenih Država, započeo je karijeru kao pilot mornaričkog zrakoplovstva, ističući se u brojnim testiranjima aviona. Svojim iznimnim postignućima stekao je priliku postati astronaut NASA-e, pridruživši se 1962. godine prvoj generaciji astronauta koji su praktički započeli povijest svemirskih istraživanja.

Lovellovu karijeru obilježila je uloga zapovjednika u misiji Apollo 13, jednoj od najpoznatijih svemirskih ekspedicija u povijesti. Nakon što je eksplozija oštetila letjelicu na putu prema Mjesecu, Lovell je pokazao izuzetnu pribranost i vodstvo, vodeći svoju posadu kroz dramatičnu borbu za povratak na Zemlju. Zahvaljujući njegovom iskustvu i odlučnosti, cijela posada Apolla 13 sigurno je sletjela, a Lovell je zauvijek ostao upisan kao simbol hrabrosti, inovativnosti i timske suradnje u najizazovnijim trenucima.

"Od dvije pionirske misije Gemini do uspjeha Apolla, Jim je pomogao našoj naciji da stvori povijesni put u svemiru koji nas vodi naprijed do nadolazećih misija Artemis na Mjesec i dalje. Kao pilot zapovjednog modula Apolla 8, Jim i njegovi kolege iz posade postali su prvi koji su poletjeli raketom Saturn V i orbitirali oko Mjeseca, dokazujući da je slijetanje na Mjesec ostvarivo. Kao zapovjednik misije Apollo 13, njegova smirena snaga pod pritiskom pomogla je da se posada sigurno vrati na Zemlju i pokazala je brzo razmišljanje i inovativnost koji su utjecali na buduće NASA-ine misije. Poznat po svojoj duhovitosti, ovaj nezaboravan astronaut dobio je od svojih kolega astronauta nadimak Smilin’ Jim jer bi se uvijek brzo nasmiješio kada bi imao posebno duhovit odgovor", napisao je vršitelj dužnosti direktora NASA-e Sean Duffy.