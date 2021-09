Facebook nakon brojnih kritika pauzirao razvoj verzije Instagrama za djecu

Voditelj Instagrama Adam Mosseri, potvrdio je još u ožujku da Facebook radi na verziji Instagrama za djecu mlađu od 13 godina nad kojom će roditelji imati veću kontrolu.

„Djeca sve češće pitaju svoje roditelje mogu li se pridružiti aplikacijama koje im pomažu da budu u toku sa svojim prijateljima. Razvijamo verziju Instagrama u kojoj roditelji imaju kontrolu, slično kao kod aplikacije Messenger Kids“, napisao je tada na Twitteru Mosseri.

Međutim, Facebook je zbog te vijesti bio na meti brojnih kritika, zbog čega je Mosseri u ponedjeljak objavio na službenom blogu da se razvoj inačice Instagrama za djecu pauzira.

„Iako i dalje smatramo da je potrebno razviti ovu aplikaciju, odlučili smo pauzirati projekt. To će nam dati vremena za rad s roditeljima, stručnjacima, zakonodavcima i regulatorima, da saslušamo njihove zabrinutosti te da svima pokažemo vrijednost i značajnost ovog projekta namijenjenog mlađim tinejdžerima“, objašnjava Mosseri.

„Namjera nam nije da ova verzija bude ista kao današnji Instagram. Aplikacija nikad nije bila namijenjena mlađoj djeci, već onima u dobi između 10 i 12 godina“, ističe voditelj Instagrama dodajući da će za pridruživanje biti potrebno dopuštenje roditelja te da će sadržaj biti prikladan dobi korisnika aplikacije.

Naime, ova vijest stiže nakon opsežnih izvješća The Wall Street Journala koja su otkrila da je interno istraživanje Instagrama pokazalo da aplikacija pogoršava stav tinejdžerica o njihovom vlastitom tijelu. Facebook te tvrdnja opovrgava, no još nisu izbacili podatke koji bi potvrdili suprotno, prenosi The Verge.

„Naše pauziranje ne mijenja trenutačno stanje. Mlađi od 13 dobivaju telefone, krivo predstavljaju svoju dob i preuzimaju 13+ aplikacije. YouTube i TikTok primijetili su da se to događa te su napravili verzije za mlađe od 13 godina i mi to isto radimo“, zaključuje Mosseri u objavi na Twitteru.