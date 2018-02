25 godina .hr domene

CARNET je u petak obilježio 25 godina od uvođenja vršne .hr domene. Događanju su prisustvovali državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić, ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET Goran Kezunović, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) dr.sc. Zoran Bekić, predsjednik Povjerenstva za upravljanje domenom .hr izv.prof.dr.sc. Gordan Gledec, doc.dr.sc. Predrag Pale s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te zamjenik ravnatelja Srca Ivan Marić.

Rečenica "Please go ahead with the new top level domain HR for Croatia", upućena današnjem zamjeniku ravnatelja Srca Ivanu Mariću 1993. godine, označila je početak formalnog priznavanja .hr domene, a prva registrirana domena bila je srce.hr.

Od tada broj domena konstantno raste i trenutno je registrirano njih više od 100.800. Zanimljivo je to kako je Republika Hrvatska jedina europska zemlja koja nudi mogućnost registracije besplatne nacionalne domene za svoje građane i pravne osobe pa tako najveći broj registriranih domena upravo čine one besplatne, njih više od 70 posto. Naplatne .hr domene moguće je registrirati preko ovlaštenih registrara.

Do 2012. godine administrativne i tehničke aktivnosti oko .hr domena u ime CARNET-a odrađivao je Sveučilišni računski centar Zagreb, a od 1. siječnja 2012. godine CARNET je preuzeo sve elemente upravljanja i administracije. Uvedena je on-line registracija i ažuriranje besplatnih domena čime su se bitno ubrzali i pojednostavili procesi vezani za besplatne domene.

Posljednjim izmjenama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom omogućena je registracija domena sastavljenih isključivo od brojki, domena s hrvatskim dijakritičkim znakovima (č, ć, ž, đ, š) te domena sastavljenih od jednog ili dva alfanumerička znaka.