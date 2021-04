Argentinac kupio Googleovu lokalnu domenu za 18 kuna

Zanimljiv slučaj dogodio se prošloga tjedna u Argentini, kada je cijela lokalna domena Googlea postala nedostupna, zajedno sa svim povezanim uslugama. A kada "padne" Google, to u pravilo osjete gotovo svi korisnici Interneta – a što se zapravo dogodilo?

Lokalna organizacija zadužena za upravljanje lokalnom državnom domenom .ar, argentinski Network Information Center (NIC), iz nepoznatog je razloga izbacio Google s njihove zakupljene lokalne domene, google.com.ar.

"Don't cry for me, Google Argentina"

To je primijetio Nicolas Kuroña, web dizajner koji je radio na jednom projektu za klijenta, kada je primijetio da su Googleove usluge u Argentini "pale". Odmah je pokušao provjeriti o čemu je riječ, shvatio da nešto nije u redu s domenom, pa je na stranicama NIC-a otkrio kako je spomenuta domena – slobodna i dostupna za prodaju. Iz znatiželje ju je dodao u košaricu i zakupio za samo 270 argentinskih pesosa (oko 18 kuna), i nakon nekoliko je trenutaka bio upisan u registru kao legalni vlasnik domene google.com.ar.

Za svoju je kupovinu dobio i račun, a priznaje kako je u tim trenucima i sam bio zapanjen, pa čak i uplašen zbog toga što je uspio, očito greškom registra, učiniti. NIC-ova pogreška, koja do sada nije detaljno pojašnjena, dovela je do toga da je Googleova domena "istekla", iako je službeno zakupljena do srpnja ove godine. Logično je očekivati da će Google imati automatski mehanizam koji bi domenu produžio i onemogućio da ona istekne i promijeni vlasnika, no argentinski je nacionalni registar očito domenu pustio u javnu prodaju nekoliko mjeseci prerano.

Esto es lo que vi el día que compre el dominio de https://t.co/cK20BdyuxB, gracias por el apoyo !! pic.twitter.com/hYsVcEoLLj — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 23, 2021

Kuroña se svojim "postignućem" pohvalio na Twitteru, navodeći kako nije imao nikakve zle namjere. Vodila ga je, kaže, znatiželja, a njegovo "vlasništvo" nad Googleovom domenom ipak nije potrajalo. Nedugo nakon što je uspio preuzeti domenu NIC mu ju je oduzeo i vratio Googleu, a spomenutih 270 pesosa nije dobio natrag. Nisu ga, kaže, kontaktirali niti iz Googlea, a sretan je što zbog svoje nepodopštine nije zapao u probleme.