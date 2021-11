Firefox preglednik od sad dostupan za preuzimanje i na Microsoft Storeu

Nakon što je Microsoft promijenio pravila i tako omogućio third-party web preglednicima da se pojave u njihovom službenom Storeu, Firefox je među prvima iskoristio priliku, pa ga se sada može preuzeti puno lakše, bez prethodnog odlaska na Edge.

„Ako ste prije imali Windows i htjeli ste koristiti Firefox, morali ste ga preuzeti s interneta i proći kroz nezgodan Microsoftov proces preuzimanja. No, sada kada je Microsoft promijenio pravila svoje trgovine, odabir Firefoxa kao preglednika još je jednostavniji“, objavila je Mozilla na svom službenom blogu.

Foto: Screenshot/Microsoft Store

Kako prenosi The Verge, Mozilla je još u rujnu omogućila korisnicima Windowsa da s jednim klikom učine Firefox zadanim preglednikom, baš kao što je to Microsoft odavno dopuštao onima koji to žele napraviti za njihov Edge.

Međutim, čini se da taj proces ipak ne funkcionira s verzijom Firefoxa koja se može preuzeti s Microsoft Storea, što vjerojatno znači da se Mozilla bila prisiljena prilagoditi određenim pravilima. Valja istaknuti da je u Windowsu 11 proces postavljanja zadanog preglednika još kompliciraniji.