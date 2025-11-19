Google lansirao Gemini 3: odmah dostupan u svim aplikacijama i tražilici

Novi lider u području generativne umjetne inteligencije, ako je suditi prema prvim testovima, postao je Googleov model Gemini 3, nadograđen, proširen i stavljen na raspolaganje svim korisnicima

Otkako je prije dvije godine lansiran, Googleov glavni model generativne umjetne inteligencije Gemini vrlo je dobro prihvaćen među korisnicima – mjesečno njegovu aplikaciju koristi preko 650 milijuna ljudi, više od 70% Googleovih klijenata za usluge u oblaku oslanja se na njega, 13 milijuna developera koristilo je Gemini modele za razvoj softvera, a preko 2 milijarde korisnika internetske tražilice dobiva sažetke (AI Overviews) kad pretražuju web. Svi navedeni od sada imat će prilike koristiti najnoviji Googleov jezični multimodalni model, Gemini 3.

Najnapredniji je to i najmoćniji model dosad, ne samo za Google nego i općenito, prema prvim testovima, a objedinjuje mogućnosti multimodalnosti, prošireni limit za unos tokena, agentske mogućnosti, kreiranje slika, duboko razmišljanje i rezoniranje te razumijevanje konteksta. Zahvaljujući tome trebao bi bolje "shvaćati" namjere korisnika, omogućiti rad s manje promptanja te općenito poboljšati kvalitetu generiranog sadržaja.

Prvi put je novi model odmah kod lansiranja ugrađen u baš sve aplikacije i servise u kojima je dosad bio aktivan Googleov Gemini 2.5: AI Mode i Overviews u tražilic, Gemini aplikacija, Google AI Studio, Vertex AI i nova agentska platforma za developere Antigravity – svi oni dobili su Gemini 3.

Brzina ili razmišljanje

Kao i dosad, Gemini model dolazi u dva "okusa": brzi, sada označen s Fast (ranije Flash) te Pro (u aplikaciji nazvan Thinking), koji je nešto sporiji ali koristi tehnike razmišljanja pri izradi odgovora. Najnapredniji Gemini 3 Deep Think trenutačno je još u testiranju, a kad bude odobren bit će dostupan samo pretplatnicima na najvišu razinu pretplate, Google AI Ultra.

Iz Googlea kažu da su poradili na tome da ovaj model nudi dubinu i nijanse kod svakog razgovora, izbjegavajući klišeje i ulizivanje, dajući pametne, koncizne, korisne i izravne odgovore. U stanju je proizvoditi slike, vizualizacije i animacije, digitalne knjige, udžbenike, kao i "vibe coding", u kojem bi trebao biti posebno dobar, budući da iz kratkih tekstualnih promptova može razumjeti namjeru i proširiti kontekst, stvarajući više sadržaja nego dosad. Trenutačno se na benchmarku WebDev Arene nalazi na prvom mjestu, iznad GPT-a 5.1 i Claudeovih modela.

Za besplatan pristup osnovnim mogućnostima i dalje je dovoljno posjetiti tek Googleovu tražilicu ili Gemini aplikaciju, naprednim korisnicima na raspolaganju su tri razine pretplate (uz novu, jeftiniju AI Plus), a za API pristup cijene iznose 2 ili 4 dolara za milijun ulaznih tokena te 12 ili 18 dolara za milijun izlaznih tokena (ovisno o količini korištenja).