Google u Hrvatskoj lansirao jeftiniji paket AI pretplate

Googleova naplatna usluga "AI Plus", koja uključuje napredne mogućnosti Gemini modela, dodatni prostor za pohranu i integraciju s Workspace paketom, od sada je dostupna i korisnicima u Hrvatskoj

Sandro Vrbanus nedjelja, 16. studenog 2025. u 06:30

Ovoga tjedna Google je proširio dostupnost svoje jeftinije pretplatničke usluge Google AI Plus na 53 nove zemlje, čime je ukupan broj porastao na 77. Među novim zemljama u kojima korisnici mogu pristupiti naprednim alatima umjetne inteligencije nalazi se i Hrvatska, uz ostatak Europske unije.

Ova ekspanzija predstavlja značajan korak u Googleovoj strategiji da svoje najnovije AI modele i značajke učini dostupnima široj publici diljem svijeta., a u očekivanju naprednijih modela iz serije Gemini 3.

AI pretplata za manje zahtjevne

Proširenje usluge uslijedilo je nakon, kako navode iz tvrtke, "pozitivnog prijema" u Indoneziji i prvom valu od 40 zemalja. Dok je osnovna inačica Gemini aplikacije već neko vrijeme dostupna u Hrvatskoj, uvođenje AI Plus plana otvara vrata naprednijim funkcijama za koje je potrebna pretplata, ali po nešto nižoj cijeni.

Pretplatnici na AI Plus dobivaju pristup paketu alata osmišljenom za kreativnost i produktivnost. Usluga uključuje pristup Gemini paketu, po proširenim limitima korištenja za najnapredniji model (trenutačno je to 2.5 Pro), mogućnost korištenja usluge dubokog istraživanja (Deep Research) s tim modelom, kao i generiranje videa putem modela Veo 3.1.

Uz to, paket nudi veće limite za korištenje modela za generiranje i uređivanje slika Nano Banana te prošireni pristup alatima za generiranje videa poput Flow i Whisk unutar aplikacije Gemini, za koje će pretplatnicima biti na raspolaganju 200 kredita mjesečno. Korisnicima će biti na raspolaganju i integracija Geminija u Googleove aplikacije kao što su Gmail, Docs i Sheets, a nova pretplata također uključuje 200 GB prostora za pohranu u oblaku.​

Sve to u Hrvatskoj će koštati 7,99 eura, uz prva dva mjeseca po cijeni od 3,99 eura mjesečno. Srednja pretplata Google AI Pro i dalje košta 22,99 eura mjesečno, a prvi mjesec je besplatan za nove korisnike. Najnapredniji i najzahtjevniji i dalje mogu uzeti i paket Google AI Ultra po cijeni od 289,99 eura na mjesec, a za to dobivaju još više kredita, šire limite korištenja, YouTube Premium, Gemini Code Assist i Gemini CLI za programiranje te 30 TB prostora u oblaku.



