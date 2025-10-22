Sada i OpenAI ima svoj preglednik, ChatGPT Atlas, ali samo za MacOS

OpenAI je predstavio ChatGPT Atlas, vlastiti internetski preglednik izgrađen s tehnologijom ChatGPT-a u svojoj srži. Međutim, ako ćemo biti tehnički pedantni, reći ćemo da je i ovo još jedan preglednik u čijoj je srži zapravo Chromium, a on je nadograđen AI alatima baš kao nedavno lansirani Perplexityjev Comet. Kako navode iz OpenAI-ja, pojava umjetne inteligencije pruža rijetku priliku za "promišljanje o tome što znači koristiti web", a Atlas je dizajniran da približi korisnike konceptu "pravog superasistenta" koji razumije njihov svijet i pomaže im u postizanju ciljeva – opet, vrlo sličnim jezikom opisani su i novi Edge i Comet.

Integracija i pamćenje

S Atlasom, ChatGPT je integriran izravno u prozor preglednika, pomažući korisniku ondje gdje se trenutno nalazi. Sustav je osmišljen da razumije što korisnik pokušava učiniti na određenoj stranici i pomaže u dovršavanju zadataka bez potrebe za kopiranjem, lijepljenjem ili napuštanjem stranice. Postojeća ChatGPT memorija također je ugrađena, omogućujući razgovorima da se oslanjaju na prethodne interakcije korisnika s tim chatbotom, pa će iskustvo surfanja postati osobnije i prilagođeno svakom korisniku.

Novost koju Atlas uvodi su "memorije preglednika", koje omogućuju ChatGPT-u da pamti kontekst s web stranica koje korisnik posjećuje i koristi taj kontekst kasnije. Kao primjer, navodi se mogućnost postavljanja upita poput: "Pronađi sve oglase za posao koje sam gledao prošli tjedan i izradi sažetak trendova u industriji kako bih se mogao pripremiti za intervjue." Korištenje te opcije u potpunosti je opcionalno i korisnici mogu odabrati žele li je uključiti ili ne, dok brisanje povijesti pregledavanja automatski briše i sve povezane memorije preglednika.

Za trenutke kad ne želite da ChatGPT "gleda" sve što radite, pokretanjem incognito načina rada korisnik će biti privremeno odjavljen s tog servisa i moći će surfati webom bez njegovog upliva.

Agent Mode

ChatGPT Atlas također donosi poboljšanja u "agentski način rada", koji omogućuje umjetnoj inteligenciji da obavlja zadatke za korisnika koristeći kontekst pregledavanja. Navodi se da je ovaj način rada sada brži i korisniji u istraživanju, analizi, automatizaciji zadataka te planiranju događaja ili rezerviranju termina – dakle onih uobičajenih radnji koje smo navikli sami "klikati" tijekom surfanja. Po novome bi sve to trebao preuzeti sam preglednik. Agentski mod trenutačno je dostupan u preview verziji za Plus, Pro i Business korisnike.

Kao i svi AI dodaci koje smo dosad vidjeli u preglednicima, ChatGPT također može sumirati sadržaj posjećenih stranica, izvući kontekst iz njih, odgovarati na pitanja korisnika o tom sadržaju i slično. Ono što, pak, ne može učiniti posljedica je sigurnosnih odluka – pa tako Atlas ne može samostalno izvršavati programski kod, preuzimati datoteke ili instalirati proširenja za samog sebe. Ne smije pristupati vanjskim aplikacijama na računalu, a kad dođe u doticaj s osjetljivim podacima, poput webova banaka, pauzirat će "pametne" funkcije i kontrolu prepustiti korisniku.

ChatGPT Atlas lansiran je globalno, ali samo za macOS. Dostupan je za korisnike besplatne verzije te za pretplatnike na ChatGPT (u Plus, Pro ili Go paketima). Atlas je također dostupan u beta verziji za Business korisnike, kao i za Enterprise i Edu korisnike, ako administratori to omoguće. Aplikacije za Windows, iOS i Android platforme najavljena su za skoriju budućnost.