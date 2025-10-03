Perplexity svima besplatno daje svoj AI preglednik Comet

Tvrtka Perplexity objavila je a je njezin internetski preglednik Comet, s duboko integriranom umjetnom inteligencijom, odsad besplatno dostupan korisnicima diljem svijeta. Ovaj potez uslijedio je nakon što je preglednik u srpnju bio predstavljen u ograničenom izdanju, isključivo za pretplatnike najskupljeg Perplexityjevog paketa Max po cijeni od 200 dolara mjesečno, dok su se svi ostali zainteresirani morali upisati na listu čekanja.

Odlukom da Comet postane besplatan, Perplexity ga pozicionira kao izravnog konkurenta etabliranim igračima poput Google Chromea, no prilično je jasno zašto to čine – ranije godine iz kompanije su priznali da im je cilj razviti preglednik kako bi prikupljali korisničke podatke te, čudna li čuda, prodavali ciljane oglase.

Vaš osobni AI

Ono što Comet navodno razlikuje od tradicionalnih preglednika jest već spomenuta duboka integracija umjetne inteligencije. U središtu iskustva nalazi se "Comet Assistant", osobni AI asistent koji korisnika prati tijekom surfanja. Asistent je prisutan u svakom novom tabu i sposoban je odgovarati na pitanja, sažimati sadržaj stranica, pomagati pri istraživanju, kodiranju ili online kupovini, a sve bez napuštanja trenutnog prozora. Iz tvrtke navode da su rani korisnici već prvog dana postavljali između 6 i 18 puta više pitanja, što vide kao dokaz da njihov pristup potiče prirodnu ljudsku znatiželju.

Perplexityjeva vizija nadilazi samo preglednik. Oni tvrde da je današnji Internet "pokvaren" i pretvoren u golemi prodajni kanal koji guši znatiželju. Comet bi trebao biti njihov odgovor na taj problem, tj. alat osmišljen da postavljanje pitanja i istraživanje ponovno učini jednostavnim i intuitivnim. To objašnjenje nije sasvim u skladu s njihovom željom za prikupljanjem podataka i prodajom oglasa, no barem s marketinške strane – besplatan preglednik s besplatnim AI asistentom mogao bi nekima zvučati privlačno.

Kvalitetniji sadržaj, navodno

Kako bi podržali plasiranje pouzdanih informacija, u kompaniji su pokrenuli i inicijativu Comet Plus. Riječ je o partnerskom programu s uglednim svjetskim izdavačima, čiji će sadržaj biti promoviran unutar ovog preglednika. Tim potezom tvrtka želi ne samo promijeniti način na koji korisnici pristupaju informacijama, već i aktivno podržati novinarstvo. Cjelokupna strategija ističe ambiciju Perplexityja da stvori "bolji Internet" – okruženje u kojem tehnologija služi znatiželji i produktivnosti, umjesto da bude preplavljena komercijalnim sadržajem i oglasima.

Globalna dostupnost Cometa ključan je korak u ostvarenju te misije, nudeći korisnicima alternativu postojećim modelima pretraživanja i surfanja Internetom, ako su spremni umjesto s Googleom, svoje podatke velikodušno dijeliti s Perplexityjem.

Comet je inače nastao na Chromiumu, pa podržava uvoz favorita, postavki, lozinki i ekstenzija iz Chromea, a i sučelje mu je vrlo slično. Glavna razlika su tipke posvećene asistentu, koje omogućuju sažimanje informacija s otvorene stranice jednim klikom, postavljanje pitanja glasom ili tekstom, a sve se to odvija u bočnom prozoru (sidebaru). Novi internetski preglednik moguće je preuzeti na ovom mjestu, a dostupan je zasad samo u desktop inačici za Windowse i Mac.