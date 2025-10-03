Perplexity svima besplatno daje svoj AI preglednik Comet

Nakon višemjesečnog pristupa putem liste čekanja i ekskluzivnog pristupa pretplatnicima, AI tvrtka Perplexity je svoj internetski preglednik Comet učinila besplatno dostupnim svim korisnicima

Sandro Vrbanus petak, 3. listopada 2025. u 17:34

Tvrtka Perplexity objavila je a je njezin internetski preglednik Comet, s duboko integriranom umjetnom inteligencijom, odsad besplatno dostupan korisnicima diljem svijeta. Ovaj potez uslijedio je nakon što je preglednik u srpnju bio predstavljen u ograničenom izdanju, isključivo za pretplatnike najskupljeg Perplexityjevog paketa Max po cijeni od 200 dolara mjesečno, dok su se svi ostali zainteresirani morali upisati na listu čekanja.

Odlukom da Comet postane besplatan, Perplexity ga pozicionira kao izravnog konkurenta etabliranim igračima poput Google Chromea, no prilično je jasno zašto to čine – ranije godine iz kompanije su priznali da im je cilj razviti preglednik kako bi prikupljali korisničke podatke te, čudna li čuda, prodavali ciljane oglase.

Vaš osobni AI

Ono što Comet navodno razlikuje od tradicionalnih preglednika jest već spomenuta duboka integracija umjetne inteligencije. U središtu iskustva nalazi se "Comet Assistant", osobni AI asistent koji korisnika prati tijekom surfanja. Asistent je prisutan u svakom novom tabu i sposoban je odgovarati na pitanja, sažimati sadržaj stranica, pomagati pri istraživanju, kodiranju ili online kupovini, a sve bez napuštanja trenutnog prozora. Iz tvrtke navode da su rani korisnici već prvog dana postavljali između 6 i 18 puta više pitanja, što vide kao dokaz da njihov pristup potiče prirodnu ljudsku znatiželju.

Perplexityjeva vizija nadilazi samo preglednik. Oni tvrde da je današnji Internet "pokvaren" i pretvoren u golemi prodajni kanal koji guši znatiželju. Comet bi trebao biti njihov odgovor na taj problem, tj. alat osmišljen da postavljanje pitanja i istraživanje ponovno učini jednostavnim i intuitivnim. To objašnjenje nije sasvim u skladu s njihovom željom za prikupljanjem podataka i prodajom oglasa, no barem s marketinške strane – besplatan preglednik s besplatnim AI asistentom mogao bi nekima zvučati privlačno.

Kvalitetniji sadržaj, navodno

Kako bi podržali plasiranje pouzdanih informacija, u kompaniji su pokrenuli i inicijativu Comet Plus. Riječ je o partnerskom programu s uglednim svjetskim izdavačima, čiji će sadržaj biti promoviran unutar ovog preglednika. Tim potezom tvrtka želi ne samo promijeniti način na koji korisnici pristupaju informacijama, već i aktivno podržati novinarstvo. Cjelokupna strategija ističe ambiciju Perplexityja da stvori "bolji Internet" – okruženje u kojem tehnologija služi znatiželji i produktivnosti, umjesto da bude preplavljena komercijalnim sadržajem i oglasima.

Globalna dostupnost Cometa ključan je korak u ostvarenju te misije, nudeći korisnicima alternativu postojećim modelima pretraživanja i surfanja Internetom, ako su spremni umjesto s Googleom, svoje podatke velikodušno dijeliti s Perplexityjem.

Comet je inače nastao na Chromiumu, pa podržava uvoz favorita, postavki, lozinki i ekstenzija iz Chromea, a i sučelje mu je vrlo slično. Glavna razlika su tipke posvećene asistentu, koje omogućuju sažimanje informacija s otvorene stranice jednim klikom, postavljanje pitanja glasom ili tekstom, a sve se to odvija u bočnom prozoru (sidebaru). Novi internetski preglednik moguće je preuzeti na ovom mjestu, a dostupan je zasad samo u desktop inačici za Windowse i Mac.

Primjer sažimanja sadržaja
Primjer sažimanja sadržaja


Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi