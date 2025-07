Googleva nova AI značajka omogućuje virtualno isprobavanje odjeće

Google je najavio lansiranje novih značajki unutar svoje platforme za kupovinu, s ciljem transformacije korisničkog iskustva. Kako prenosi TechCrunch, glavna novost je AI alat koji omogućuje korisnicima da virtualno isprobaju odjevne predmete na vlastitim fotografijama, a tu su i napredna upozorenja o cijenama te najava alata za generiranje vizualne inspiracije.

Naime, alat za virtualno isprobavanje odjeće korisnicima omogućuje da prenesu svoju fotografiju i vide kako bi im određeni komad odjeće stajao. Za početak, ova je mogućnost dostupna korisnicima u SAD-u, a pokriva artikle dostupne kroz Googleov Shopping Graph unutar tražilice, Google Shoppinga i u rezultatima pretrage slika.

Proces je poprilično jednostavan. Korisnik treba odabrati proizvod, kliknuti na ikonu "isprobaj" (try it on) i učitati svoju fotografiju u punoj veličini i dužini. Nakon toga, sustav generira prikaz osobe u odabranom artiklu. Iako je Google i ranije nudio sličnu tehnologiju, ona se bazirala na prikazivanju odjeće na različitim modelima. Nova značajka fokus stavlja na personalizaciju, dopuštajući korisnicima da odjeću vide na virtualnoj verziji vlastitog tijela.

Ovaj potez potvrđuje Googleovu strategiju ulaganja u tehnologiju virtualnog isprobavanja. Prošlog mjeseca tvrtka je lansirala i eksperimentalnu aplikaciju Doppl, koja također koristi generativni AI za vizualizaciju odjevnih kombinacija. Glasnogovornik Googlea pojasnio je da, iako obje platforme koriste istu tehnologiju, Doppl je dizajniran za korisnike koji žele dublje istražiti i prilagoditi osobni stil, a nudi i mogućnost kreiranja AI-generiranih videa za realističniji prikaz.