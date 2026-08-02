Kosovo dostupno na Google Street Viewu

Nakon nedavno dodanih snimaka zemalja iz regije, Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, Google Street View odsad je proširio dostupnost panoramskih uličnih fotografija i na Kosovo. Posebna su Googleova vozila obišla teren kako bi zabilježila urbanizirane sredine, povijesne lokalitete i prirodne krajolike. Svi prikupljeni prizori sada su integrirani u servis Google Maps i dostupni milijardama korisnika diljem svijeta.

Povijesna i kulturna baština

Virtualna šetnja započinje u glavnom gradu Prištini. Među zabilježenim lokacijama nalazi se modernistička zgrada Nacionalne knjižnice Kosova, koja predstavlja ključno središte za povijesni arhiv zemlje. U blizini su i katedrala Svete Majke Tereze te spomenik Newborn, dok gastronomsku i trgovačku ponudu prikazuju lokacije poput restorana Osteria Basilico i Stare zelene tržnice.

Nacionalna knjižnica Kosova Google Street View

Na platformi su dostupni i prikazi vjerskih objekata koji čine UNESCO-vu svjetsku baštinu. Obuhvaćeni su prilazi samostanu Gračanica, putevi prema ulazu u Pećku patrijaršiju te pogled na samostan Visoki Dečani. U Prizrenu su dokumentirane ulice oko crkve Bogorodice Ljeviške iz 14. stoljeća. U tom su mjestu snimljeni i Gazi Mehmed-pašin hamam iz 17. stoljeća, Sinan-pašina džamija te Stari kameni most na. U Đakovici su obuhvaćeni Terzijski most, građevina otomanske arhitekture podignuta preko rijeke Erenik te Krojački most.

Pored gradskih i kulturno-povijesnih znamenitosti, usluga pokriva i prirodne atrakcije. Za ljubitelje aktivnosti na otvorenom dostupni su tako prizori kanjona Rugova u blizini Peći, koji spada među najdublje i najdulje kanjone u Europi.