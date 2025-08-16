Misterij Davida Woodarda: Najveća samopromocija u povijesti Wikipedije

Otkrivena je desetljetna operacija koja je kontroverznog skladatelja Davida Woodarda učinila temom najprevođenijeg članka na Wikipediji. Istraga je razotkrila mrežu stotina lažnih računa i masovno korištenje strojnih prijevoda

Kada biste pogađali koji su članci na Wikipediji napisani na najviše jezika, vjerojatno biste pomislili na države, poznate povijesne ličnosti ili opće pojmove. I bili biste u pravu. Turska vodi s člankom na 332 jezika, slijede SAD s 327 i Japan s 324. Pojam "pas" (275 jezika) popularniji je od "mačke" (273), a "Isus" (274) ima više prijevoda od "Adolfa Hitlera" (242).

No, kako navodi Ars Technica, da ste ovaj popis pogledali prije samo nekoliko mjeseci, na prvom biste mjestu pronašli potpuno neočekivano ime: David Woodard. Njegov članak postojao je na nevjerojatnih 335 različitih jezika. Ako se pitate tko je on, niste jedini.

David Woodard je američki skladatelj poznat po kontroverznim projektima. Jedan od najzloglasnijih je skladanje "prequiema" (rekvijema izvedenog prije smrti) za Timothyja McVeigha, terorista odgovornog za bombaški napad u Oklahoma Cityju u kojem je ubijeno 168 ljudi. Woodard je djelo namjeravao izvesti u blizini mjesta McVeighovog pogubljenja, nadajući se da će mu time "pomoći da njegova duša ode u raj". U intervjuu za BBC tada je izjavio kako je McVeigh, "s 33 godine i gotovo univerzalno prezren u trenutku smaknuća", sličan Isusu Kristu.

Njegove kontroverze tu ne staju. Woodard je bio fasciniran idejom oživljavanja kolonije Nueva Germania u Paragvaju, koju je u 19. stoljeću osnovala sestra filozofa Friedricha Nietzschea, Elisabeth, kao utočište za arijsku rasu, daleko od "židovskog utjecaja" u Europi. Kolonija je propala, no Woodard je izrazio divljenje prema ideji "arijskog vakuuma usred džungle".

S obzirom na takvu biografiju, pitanje koje se nametnulo na forumima poput Reddita bilo je logično: kako je moguće da je članak o relativno nepoznatom i kontroverznom skladatelju najprevođeniji na svijetu? Je li riječ o nevjerojatno posvećenom obožavatelju poliglotu ili o manipulaciji umjetnom inteligencijom?

Istraga otkriva golemu prijevaru

Misterij je odlučio riješiti urednik Wikipedije poznat pod nadimkom "Grnrchst". Uronio je duboko u povijest izmjena članaka o Woodardu i svih povezanih stranica. Svoja je otkrića objavio u online novinama Signpost, koje vode volonteri Wikipedije.

Njegov zaključak bio je nedvosmislen: "Otkrio sam ono što bi mogla biti najveća operacija samopromocije u povijesti Wikipedije, koja se protezala više od desetljeća i uključivala čak 200 korisničkih računa i još više proxy IP adresa."

Grnrchst je mapirao aktivnosti mreže računa koja je pokazivala neobičan interes isključivo za Woodarda. Počevši od 2015. godine, ti su računi umetali Woodardovo ime u najmanje 93 nepovezana članka na engleskoj Wikipediji, uključujući stranice o "kliještima", "smeđem pelikanu" i "njemačkim autocestama", često se pozivajući na izvore koje je objavio sam Woodard.

Od 2017. do 2019. godine stvoreni su članci o Woodardu na čak 92 različita jezika, u prosjeku jedan svakih šest dana. U početku su to bili kvalitetniji prijevodi na europske jezike, no ubrzo se prešlo na masovno stvaranje kratkih, nekvalitetnih članaka ("stubova") na egzotičnim jezicima poput nahuatla, estremadurskog i kirundija, očito koristeći strojne prevoditelje.

Operacija je 2021. postala još sofisticiranija. U razdoblju do lipnja 2025. stvoreno je 183 novih članaka, svaki na drugom jeziku i s jedinstvenog, novootvorenog računa. Ti su računi slijedili isti obrazac: nakon stvaranja bi napravili nekoliko desetaka manjih, nasumičnih izmjena na drugim člancima kako bi izgledali legitimno, zatim bi objavili članak o Woodardu i zauvijek nestali.

Kraj desetljetne manipulacije

Nakon objave Grnrchstovog izvješća, globalni administratori Wikipedije brzo su reagirali. Uklonjeno je 235 članaka s jezičnih verzija Wikipedije koje imaju malo korisnika. Zajednice na većim verzijama, poput engleske i njemačke, same su donijele odluke i uklonile dodatnih 80 članaka te zabranile brojne povezane račune.

"Čitavo desetljeće posvećene samopromocije jedne mreže naša je zajednica poništila u samo nekoliko tjedana", zaključio je Grnrchst. Danas postoji još samo 20 članaka o Davidu Woodardu, a nijedan od njih ne spominje ovu kontroverzu.

Je li cijela operacija bila neka vrsta bizarnog umjetničkog projekta ili tek cinična samopromocija, teško je reći. Sam Woodard nije bio dostupan za komentar. No, ovaj slučaj služi kao snažan podsjetnik na to koliko su neki pojedinci spremni uložiti truda kako bi manipulirali otvorenim platformama za vlastite interese, ali i na snagu volonterske zajednice koja te platforme štiti.