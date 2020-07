Mobilni forum Bug.hr portala dobio tamnu temu

Dark mode ili po naški tamna tema, podržana je na Bug.hr-u na zanimljiv način, što možda nije svima ni poznato. Naime, postavke weba su takve da se svakoga dana u 22h web automatski prebacuje u dark mode, a ujutro u 6 sati vraća u standardni, svijetli, prikaz. To se odvija potpuno automatizirano, a kako je web responzivan i jedinstven za sve platforme, sve funkcionira na svim uređajima na isti način.

Ukoliko netko ne želi da mu se događaju te promjene ili možda želi konstantno imati uključenu tamnu temu, onda jednostavno to treba označiti u izborniku koji se pojavi klikom na profil korisnika u vrhu web stranice. Tako postavljeni izbor trajno se pamti i u tom slučaju neće biti, malo prije spomenutih, automatskih promjena.

S porastom korištenja mobilnih uređaja tamna tema postaje sve popularnija jer ponešto štedi bateriju, a nekima je ugodnije na taj način čitati tekstove na malim ekranima. Dobili smo dosta upita i prijedloga da omogućimo i na našem forumu korištenje tamne teme. Kao što vam je vjerojatno poznato forum.bug.hr je "ručni rad", odnosno nije gotovo rješenje koje smo samo prilagodili svojim potrebama. To nam je omogućilo dodavanje jako puno specifičnih mogućnosti na tom forumu, ali i predstavlja veliki komplikaciju kada se poželi sve to prilagoditi novom načinu prikazivanja. Zato nam za sada nije u planu upustiti se u taj poduhvat, no kako za korisnike koji nam pristupaju preko mobilnih uređaja imamo poseban tzv. mobilni forum, odučili smo njega nadograditi mogućnošću korištenja tamne teme. To je nekako i logičnije, nego prvo rješavati desktop forum, jer nam trenutno čak 64% posjetitelja weba (i foruma) dolazi preko mobilnih uređaja, a korištenje dark modea na mobitelu i ima smisla.

Od danas je mobilnom forumu dodana tamna tema, a sve funkcionira na isti način kao i na webu - automatsko prebacivanje u 22/6 h ili se ručno podesi stalni rad sa svijetlom ili tamnom temom.

Usput je mobilni forum dobio jednu od novijih specifičnosti desktop foruma - skraćeni prikaz citata. To je uvedeno kako bi bilo više urednosti jer se malo kome dalo kratiti citirane poruke, pa u dužim raspravama sve postane vrlo naporno za snalaženje. Sada se jednostavno svima prikazuje pet redaka citata, a tko želi vidjeti cijeli citat samo klikne na njega i on se otvori.