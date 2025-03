Globalni ratovi GenAI modela - Istok protiv Zapada

Trenutak kada je DeepSeek, sada dobro poznati kineski AI startup, krajem siječnja predstavio svoj napredni veliki jezični model DeepSeek-R1, snažno je odjeknuo u čitavoj tehnološkoj zajednici koja se bavi umjetnom inteligencijom. Objava je prouzročila manji potres na burzama, ali i zabrinula dosad naizgled nenadmašnog zapadnog vladara velikih jezičnih modela OpenAI, dovodeći u pitanje same temelje zapadnog pogleda na razvoj AI modela uvođenjem inovacija koje su, barem dijelom, posljedica nametnutih sankcija SAD-a Indiji i Kini na Nvidijine čipove. No, zašto su ti, dosad većini nepoznati, modeli toliko važni za daljnji razvoj umjetne inteligencije, što to znači, ne samo za Kinu i SAD, nego za EU i ostatak svijeta, te je li doista došlo do promjene paradigme u svijetu velikih jezičnih modela i drugih modela generativne umjetne inteligencije, pokušat ćemo otkriti na sljedećim stranicama…