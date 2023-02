OpenAI platio milijune dolara za domenu ai.com

ChatGPT, najpopularniji chatbot pogonjen umjetnom inteligencijom, najbrže je rastuća digitalna usluga u povijesti, kad je riječ o broju korisnika. Prvi milijun dostigao je već nakon 4 dana od pokretanja, početkom prosinca prošle godine. Protekloga siječnja bilježio je preko 100 milijuna korisnika, a njihov broj nastavio je rasti i dalje. Sve to dogodilo se na krilima pomame za generativnom umjetnom inteligencijom, koja je zavladala svijetom proteklih mjeseci, primarno puštanjem u javnu upotrebu alata za ilustracije, kao što su DALL-E 2 i slični.

ChatGPT i danas se nalazi na internetskoj stranici organizacije koja ga je i izradila OpenAI-ja, na adresi chat.openai.com. No, odnedavno mu se može pristupiti i značajno lakše, putem logične i pamtljive web adrese ai.com. Ona će posjetitelje preusmjeriti na ChatGPT, a sigurno će mnogima olakšati put do tog sustava i općenito pamćenje mjesta na kojem se on nalazi.

Chatbot na skupoj domeni

Kad je riječ o samoj domeni ai.com, jasno je da ona nije pribavljena jeftino. Slobodnih dvoslovnih .com domena nema već desetljećima, pribaviti .com adresu s tri slova također već godinama nije jeftino, pa stoga ne iznenađuje podatak da se domena ai.com prije nekoliko godina prodavala za 11 milijuna dolara. Ona je službeno kupljena 2021. godine, a kupac nije bio javno poznat. On to, službeno, nije niti danas (whois zapisi su maskirani), no preusmjeravanje adrese na ChatGPT nedvojbeno pokazuje da je ta domena pod kontrolom OpenAI-ja.

Adresa s dva slova, pogotovo tako smislena i samim time presižna, k tome i s vršnom domenom .com, i danas bi se sigurno lakoćom mogla prodati za više od 10 milijuna dolara, potvrdio je predstavnik specijalizirane brokerske kompanije za domene, Saw.com, Jeffrey Gabriel za Mashable. On je domenu ai.com nudio na prodaju i ranije, a ponude su mu stizale gotovo svakodnevno, na razinama od nekoliko stotina do milijuna dolara. Jedan od ponuđača proteklih godina, kaže, bio je i Amazon. O finalnoj prodaji domene, cijeni i kupcu, nije se htio službeno izjasniti, ali iz svega navedenoga prilično je jasno: ili je OpenAI platio desetak milijuna dolara 2021. godine, ili je netko drugi kupio domenu pa im je prepustio.