Samsungov internetski preglednik ponovno stiže na Windowse

Beta verziju Samsungovog mobilnog internetskog preglednika za Windowse mogu preuzeti korisnici u SAD-u i Južnoj Koreji, a globalna dostupnost očekuje se u narednim tjednima

Samsung je službeno najavio da njihov internetski preglednik stiže i na Windowse. Kako je riječ o inačici preglednika kojeg Samsung već godinama koristi na svojim Galaxyjima, korisnici mogu očekivati bolju sinkronizaciju podataka između mobitela i računala.

Konkretnije, preglednik omogućuje sinkronizaciju povijesti, oznaka i zaporki putem Samsung Passa, kao i mogućnost da korisnik nastavi pregledavanje na računalu točno tamo gdje je stao na mobitelu.

Tu su i neke napredne sigurnosne opcije poput Smart Anti-trackinga i Privacy Dashboarda koji omogućuje praćenje i upravljanje zaštitom privatnosti u stvarnom vremenu. Samsung najavljuje i integraciju AI funkcija, među kojima je i Browsing Assist, alat temeljen na Galaxy AI-ju koji bi trebao olakšati pretraživanje i upravljanje sadržajem unutar preglednika.

Beta verzija preglednika trenutno je dostupna za preuzimanje korisnicima u Južnoj Koreji i SAD-u, dok će puna verzija biti dostupna globalno putem Microsoft Storea u narednim tjednima.

Foto: Samsung

Iako vijest o dolasku Samsungovog internetskog preglednika na računala zvuči nova, zapravo nije prvi put da se pojavljuje na Windowsima. Samsung Internet je već krajem 2023. godine bio dostupan u Microsoft Storeu, o čemu smo i mi tada pisali. Međutim, ta je verzija naknadno povučena sa Storea bez službenog objašnjenja, a sada se očito vraća u nekom novom obliku.