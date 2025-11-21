Perplexityjev AI preglednik Comet stiže na Android

Desktop verzija Cometa lansirana je u srpnju za korisnike Perplexity Maxa, a široj je publici dostupan tek od prošloga mjeseca. Sada je preglednik dobio i svoju aplikaciju za Android

Matej Markovinović petak, 21. studenog 2025. u 19:58
📷 Foto: Perplexity


Perplexityjev internetski preglednik Comet od sada je dostupan na Androidu. Preglednik se već može preuzeti besplatno na Googleovom Play Storeu, čime korisnici dobivaju pristup i integriranom AI asistentu koji im pomažu dok surfaju.

U ovom je kontekstu potrebno reći da se radi o jednom od prvih preglednika dizajniranih oko AI-a  koji je dostupan na mobilnim uređajima. OpenAI-ev Atlas i dalje ograničen samo na macOS, dok je Googleov Gemini u Chromeu implementiran više kao ekstenzija, a ne potpuno AI iskustvo kakvo se očekuje.

📷 Foto: Perplexity


Aplikacija Cometa za Android donosi i glasovni način rada koji omogućuje razgovor o sadržaju na otvorenim karticama te brzu izradu sažetaka. No, napomenimo kako još uvijek nije moguće sinkronizirati povijest pregledavanja i oznake između mobilne i desktop verzije preglednika, ali iz Perplexityja kažu da će i ta mogućnost doći u narednim tjednima.

U planu im je također dodavanje dodatnih funkcija kao što je napredni glasovni način pretraživanja i vlastiti upravitelj lozinki.

 



