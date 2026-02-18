WordPress dobiva AI asistenta za uređivanje, stiliziranje i stvaranje slika

Automattic je predstavio novog AI asistenta za WordPress koji korisnicima omogućuje mijenjanje izgleda i sadržaja stranice koristeći naredbe na prirodnom jeziku, ali i generiranje slika

Bug.hr srijeda, 18. veljače 2026. u 10:05
📷 Foto: WordPress
Foto: WordPress

WordPress, popularna platforma za hosting web stranica tvrtke Automattic, od sada će uključivati ugrađenog AI asistenta. Ova je funkcionalnost osmišljena za rad unutar same web stranice kako bi razumjela njezin sadržaj i izgled, omogućujući vlasnicima da unose promjene koristeći naredbe na prirodnom jeziku.

Pomoću novog alata možete prilagoditi izgled stranice, njezin stil ili druge uzorke izdavanjem naredbi AI asistentu, a zatim promatrati kako se promjene odražavaju na stranici dok radite. Ove upute, kako navodi TechCrunch, ne moraju biti precizno prilagođeni upiti.

Umjesto toga, možete koristiti općenitiji jezik, poput „učini ovaj odjeljak modernijim ili prostranijim“ ili „promijeni boje moje stranice da budu svjetlije“. Također možete usmjeriti AI da doda ili prilagodi vaš izgled, dajući mu upute poput „dodaj stranicu za kontakt“ ili „dodaj odjeljak s izjavama klijenata ispod ovog odjeljka“.

Ipak, važno je napomenuti da ove prilagodbe rade isključivo s takozvanim block temama, a ne s klasičnima. Ako koristite klasičnu temu, asistent se neće pojaviti u uređivaču.

📷 Foto: WordPress
Foto: WordPress

Pomoć pri pisanju i uređivanju sadržaja

WordPress AI asistent može ažurirati i sadržaj stranice, pa ga tako možete zamoliti da preoblikuje vašu biografiju kako bi zvučala samopouzdanije ili da prevede određeni odjeljak na drugi jezik. AI također može funkcionirati kao urednik, nudeći prijedloge naslova, provjeru činjenica te druge gramatičke i uredničke sugestije.

Ovaj je aspekt dostupan putem uređivača bilješki koji je stigao s WordPressom 6.9, gdje možete surađivati s članovima tima unutar samog editora. Sada možete uključiti AI u taj radni proces upisivanjem '@ai' nakon čega slijedi vaš zahtjev, a asistent će pružiti svoje odgovore, uključujući relevantne poveznice i druge informacije gdje citira vanjske izvore.

Kada je riječ o pomoći s vizualima, asistent se oslanja na Googleove AI modele Gemini Nano Banana, koji se mogu koristiti za stvaranje novih slika ili uređivanje postojećih. Pomoću AI pomagača, dostupnog kao novi gumb „Generiraj sliku“ u medijskoj biblioteci, možete specificirati zahtjeve za sliku poput omjera stranica ili diktirati željene stilove.

📷 Foto: WordPress
Foto: WordPress

Kako aktivirati novog asistenta

Tvrtka napominje da je WordPress AI asistent opcionalna značajka koju korisnici mogu omogućiti ako to žele. Da bi to učinili, morat će posjetiti svoj popis stranica nakon prijave, kliknuti na naziv svoje stranice, a zatim na Postavke (Settings).

Unutar postavki, trebat će se spustiti do odjeljka „AI alati“ i uključiti opciju „Omogući AI asistenta“ (Enable AI assistant). Korisnicima koji kupe web stranicu s AI alatom za izradu stranica, asistent će biti automatski omogućen.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi