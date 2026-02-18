WordPress dobiva AI asistenta za uređivanje, stiliziranje i stvaranje slika

Automattic je predstavio novog AI asistenta za WordPress koji korisnicima omogućuje mijenjanje izgleda i sadržaja stranice koristeći naredbe na prirodnom jeziku, ali i generiranje slika

WordPress, popularna platforma za hosting web stranica tvrtke Automattic, od sada će uključivati ugrađenog AI asistenta. Ova je funkcionalnost osmišljena za rad unutar same web stranice kako bi razumjela njezin sadržaj i izgled, omogućujući vlasnicima da unose promjene koristeći naredbe na prirodnom jeziku.

Pomoću novog alata možete prilagoditi izgled stranice, njezin stil ili druge uzorke izdavanjem naredbi AI asistentu, a zatim promatrati kako se promjene odražavaju na stranici dok radite. Ove upute, kako navodi TechCrunch, ne moraju biti precizno prilagođeni upiti.

Umjesto toga, možete koristiti općenitiji jezik, poput „učini ovaj odjeljak modernijim ili prostranijim“ ili „promijeni boje moje stranice da budu svjetlije“. Također možete usmjeriti AI da doda ili prilagodi vaš izgled, dajući mu upute poput „dodaj stranicu za kontakt“ ili „dodaj odjeljak s izjavama klijenata ispod ovog odjeljka“.

Ipak, važno je napomenuti da ove prilagodbe rade isključivo s takozvanim block temama, a ne s klasičnima. Ako koristite klasičnu temu, asistent se neće pojaviti u uređivaču.

Foto: WordPress

Pomoć pri pisanju i uređivanju sadržaja

WordPress AI asistent može ažurirati i sadržaj stranice, pa ga tako možete zamoliti da preoblikuje vašu biografiju kako bi zvučala samopouzdanije ili da prevede određeni odjeljak na drugi jezik. AI također može funkcionirati kao urednik, nudeći prijedloge naslova, provjeru činjenica te druge gramatičke i uredničke sugestije.

Ovaj je aspekt dostupan putem uređivača bilješki koji je stigao s WordPressom 6.9, gdje možete surađivati s članovima tima unutar samog editora. Sada možete uključiti AI u taj radni proces upisivanjem '@ai' nakon čega slijedi vaš zahtjev, a asistent će pružiti svoje odgovore, uključujući relevantne poveznice i druge informacije gdje citira vanjske izvore.

Kada je riječ o pomoći s vizualima, asistent se oslanja na Googleove AI modele Gemini Nano Banana, koji se mogu koristiti za stvaranje novih slika ili uređivanje postojećih. Pomoću AI pomagača, dostupnog kao novi gumb „Generiraj sliku“ u medijskoj biblioteci, možete specificirati zahtjeve za sliku poput omjera stranica ili diktirati željene stilove.

Foto: WordPress

Kako aktivirati novog asistenta

Tvrtka napominje da je WordPress AI asistent opcionalna značajka koju korisnici mogu omogućiti ako to žele. Da bi to učinili, morat će posjetiti svoj popis stranica nakon prijave, kliknuti na naziv svoje stranice, a zatim na Postavke (Settings).

Unutar postavki, trebat će se spustiti do odjeljka „AI alati“ i uključiti opciju „Omogući AI asistenta“ (Enable AI assistant). Korisnicima koji kupe web stranicu s AI alatom za izradu stranica, asistent će biti automatski omogućen.