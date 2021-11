SpaceX-ov Starlink može se naručiti i u Hrvatskoj, donosimo cijene

Starlink, kompanija u sastavu SpaceX-a Elona Muska, specijalizirana za širokopojasni satelitski pristup Internetu, u veljači je ove godine dodala Hrvatsku na listu zemalja čiji su stanovnici mogli ispuniti obrazac prednarudžbe. Svi koji su to od tada učinili bili su upisani na listu čekanja, no njihov je trenutak, izgleda, stigao.

Početak rada sredinom 2022.

Potencijalnim korisnicima upisanima na ovaj način stigao je e-mail s obavijesti o tome da će se putem SpaceX-ovih satelita iz naših krajeva moći Internetu pristupati sredinom sljedeće godine. Međutim, planirane količine satelitskih tanjura i pripadajuće opreme za našu su zemlju ograničene, pa je potrebno biti brz kako biste bili među prvima koji će ih moći dobiti.

Iz Starinka napominju kako će prvi korisnici moći dobiti brzine downloada od između 100 i 200 mbps, uz latenciju od oko 20 ms na većini lokacija. Lansiranjem dodatnih satelita i dodatnim unaprjeđenjima sustava latencija i brzine prijenosa "dramatično će se povećati", poručili su.

Želite li naručiti Starlink paket za satelitski pristup Internetu, možete to učiniti na njihovim službenim stranicama. Kad je riječ o cijenama, one su kako slijedi. Potrebna oprema (dakle tanjur i router) koštat će vas 4.029 kuna. Na to treba pridodati trošak dostave od 649 kuna, a jednom kad opremu instalirate i počnete je koristiti, plaćat ćete i mjesečnu pretplatu od 799 kuna. Uz narudžbu je potrebno odmah uplatiti i polog od 799 kuna.

Cjenik Starlinka za Hrvatsku

Ove su cijene u skladu s onima najavljenima u veljači (500 dolara početni paket i 99 dolara mjesečne pretplate), samo što nakon preračunavanja u kune na njih treba obračunati i PDV.

Podsjetimo i da će, uz pogodnosti velikih brzinama i dostupnosti istih i u najzabačenijim dijelovima svijeta, putem Starlinka biti zabranjeno skidati ilegalne sadržaje s torrenta.