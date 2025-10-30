TC Slim - pomaže otkriti koje aplikacije skriveno prikupljaju podatke i prate korisnike

Riječ je o aplikaciji koja omogućuje praćenje i nadzor danas sasvim uobičajenog, kontinuiranog i skrivenog prikupljanja podataka o ponašanju korisnika u mobilnim aplikacijama, a ako ga se instalira izvan službene trgovine, onda nudi i blokiranje praćenja korisnika…

OSNOVNI PODACI Naziv TC Slim Namjena Otkriva skriveno praćenje iz aplikacija Android Google Play / F-Droid iOS Nema Cijena Besplatan

TC Slim je prilagođena inačica inače relativno poznate aplikacije otvorena koda TrackerControl iza koje stoji Konrad Kollnig, poznati zagovornik digitalnih prava. Zapravo je riječ o aplikaciji koja se specijalizira za praćenje aktivnosti aplikacija na Android telefonima, odnosno, za analizu mrežnog prometa i identifikaciju skrivenih mehanizama za praćenje korisnika.

Dakle, TC Slim nije mobilni alat za blokiranje trackera, nego će poslužiti za njihovo razotkrivanje, a svakako je dobro to što nije potrebno rootati telefon budući da se aplikacija oslanja na uspostavu lokalnog VPN-a. Jednom kada je on aktivan, aplikacija će marljivo bilježiti sve mrežne upite koje aplikacije šalju, i to s posebnim naglaskom na one koji se odnose na poznate domene za praćenje korisnika.

Za detekciju trackera kombinira više izvora pa je tako tu popis Disconnect (ovu je listu popularizirao Firefox), kao i njegova vlastita baza s više od dva milijuna aplikacija. Osim toga, u stanju je detektirati i standardne biblioteke koje aplikacije obično koriste za praćenje oslanjajući se na ClassyShark3xodus i Exodus Privacy.

Sučelje je jednostavno i njime dominira popis instaliranih aplikacija uz detaljan prikaz mrežnih upita koje svaka aplikacija šalje, a dobro je to što su posebno označene konekcije prema poznatim trackerima. Naravno, tu su i druge mogućnosti kao i detalji, no važno je istaknuti da je ova inačica prilagođena pravilima trgovine Google Play pa ne uključuje mogućnost aktivnog blokiranja trackera. Za to je potrebno instalirati punu inačicu sa službene web stranice.