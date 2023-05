Veliki redizajn Googleovih rezultata pretraživanja kao odgovor na Bing Chat

Kroz svoj je Bing i integraciju AI chatbota Microsoft zadao svojevrsni udarac na ego Googlea, sinonim za pretraživanje weba, a još više ih brine što je time počeo na svoju tražilicu privlačiti sve veći broj korisnika. Njegove funkcije generiranja ilustracija ili chata, koji ujedno pretražuje Internet i daje odgovore na pitanja prirodnim jezikom, nešto je što Google još nije uspio izraditi, pa sada pokušavaju pronaći načina kako odgovoriti na taj značajan potez konkurencije.

Mogući je odgovor na to došao protekloga vikenda u članku koji je objavio Wall Street Journal. Prema informacijama koje imaju, u Googleu planiraju potpuno redizajnirati svoju najpoznatiju uslugu – tražilicu, i to na način da iz korijena promijene prve rezultate pretraživanja koji su prezentirani nakon slanja upita. Ono što su do sada prikazivali kao "10 plavih linkova", tj. rezultate pretraživanja na prvoj stranici, zamijenit će sasvim novim sadržajem.

Tiktokizacija tražlice?

Ubuduće bismo, dakle, nakon što "proguglamo" neki pojam, mogli dobivati rezultate o obliku "vizualnih, osobnih i ljudskih" odgovora, kratkih sažetaka najvažnijih pronađenih informacija, u obliku kratkih audiovizualnih zapisa. Budući da Google želi time privući primarno mlađe korisnike, navikle na takve sadržaje, neki već kažu kako će to biti korak prema pretvaranju Googlea u TikTok. Umjesto "kopanja" po rezultatima pretraživanja, posjetiteljima tražilice nudit će se da joj postave potpitanja prirodnim jezikom, a odgovore potraže "listanjem" odgovora, što je također iskustvo nalik "listanju" među kratkim videima na TikToku.

Više o ovim planovima Googlea vjerojatno ćemo doznati već tijekom ovoga tjedna, kada se održava njihova godišnja konferencija I/O. WSJ navodi da će na istom događaju biti predstavljeni prvi koraci ove velike promjene, čime bi Googleova tražilica mogla prvi puta značajnije zakoračiti u novo doba, pogonjeno umjetnom inteligencijom.