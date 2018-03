YouTube do pretplatnika želi doći frustrirajućim reklamama

Lyor Cohen, šef glazbenog odjela u Googleovom video servisu YouTube, na glazbenom je festivalu South by Southwest govorio o budućnosti glazbe na njihovoj platformi. Prema njegovim riječima korisnici koji na YouTube dolaze samo kako bi slušali glazbu besplatno, i to kroz duže vrijeme, morat će "trpjeti" sve više reklama koje će im se prikazivati između glazbenih brojeva.

Platite pa vam nećemo ići na živce

To je cijena koju će morati platiti ako žele i dalje besplatno slušati glazbu, a reklame će moći izbjeći tako kada – odluče plaćati pretplatu. Do sada YouTube nije imao pretjeranog uspjeha u prodaji glazbenih pretplata, no ovoga puta sve bi trebalo biti drugačije. Novi će servis (vjerojatnog naziva Remix), kaže Cohen, pokušati prodati putem sustava "frustracije i zavođenja".

Korisnicima koji često i dugo slušaju glazbu prvo će puštati veću količinu reklama i tako im prekidati slušanje. A u slučaju da se odluče postati pretplatnicima, osim iskustva slušanja glazbe bez iritantnih reklama, nudit će i ekskluzivne dodatne video i audio sadržaje koji bi ljubitelje glazbe trebali privoljeti na plaćanje pretplate.

Novi sustav pretplate već interno iskušavaju brojni zaposlenici, a uskoro kada on krene u primjenu popratit će ga i velika marketinška kampanja – koja bi YouTubeu trebala osigurati veći dio kolača iz rastućeg segmenta digitalnog streaminga glazbe.