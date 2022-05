YouTube Shorts: i kratki video zapisi bit će pokriveni reklamama

Shortsi su budućnost za YouTube i monetizaciju sadržaja – taj smo stav vodstva Googleove i YouTubeove krovne kompanije Alphabet čuli prilikom objave posljednjih financijskih rezultata. U skladu s time, kompanija nastavlja ulagati u ovaj format i poticati kreatore sadržaja da, korak po korak, svoje kanale pretvaraju praktički u TikTok, postavljajući kratke video zapise kojima je cilj viralno se proširiti među korisnicima.

Ovaj plan im za sada i uspijeva, jer su YouTube Shorts iznimno gledani. Trenutačno ih se na dan pregleda čak 30 milijardi puta, odnosno četiri puta više nego lani! Stoga je jasno da će vodstvo kompanije sve učiniti kako bi kapitaliziralo taj uspjeh, pa su stoga najavili da će se gledateljima i uz ove kratke isječke prikazivati reklame.

Primjer Shortsa s reklamama:

Potvrđeno je to ovoga tjedna na konferenciji Google Marketing Live, gdje je obznanjeno da će YouTube Shorts postati dom oglasima već ovoga tjedna. Sve kampanje oglašivača, koje se i inače "vrte" na videima unutar ove platforme, od sada će se skalirati i na Shortse. To će dati nove mogućnosti oglašivačima za doprijeti do krajnjih korisnika.

Od monetizacije Shortsa imat će, dakako, koristi i oni koji ih snimaju. Iz YouTubea su najavili da će više detalja o mogućnostima zarade od reklama kroz kreiranje Shortsa biti objavljeno uskoro.