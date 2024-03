IT spektakl na otoku Rabu: Razgovarali smo s organizatorima IT konferencije Unlock Rab

IT konferencija Unlock Rab ove će godine biti organizirana treću godinu zaredom u terminu 27. – 29. svibnja, a ponudit će spoj stručnih predavanja, panela, intervjua i zabave. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje konferencije, najvažnije smo pojedinosti doznali od njezinih organizatora.

Kako je došlo do ideje organiziranja IT konferencije na otoku Rabu i što je bio glavni motiv iza toga?

Marino Dedić: Kolega Mark i ja, oba izvorno s otoka Raba te aktivno uključeni u IT industriju, zajedno smo odlučili organizirati konferenciju. Naša temeljna motivacija bila je iskoristiti naše dugogodišnje kontakte u IT sektoru kako bismo povezali stručnjake iz industrije s prekrasnim lokacijama našeg otoka. Želja nam je bila ne samo promovirati razvoj tehnološke zajednice, već i pridonijeti gospodarskom potencijalu otoka Raba, posebno u predsezoni.

Kako se odvija proces pripreme za konferenciju i koliko vremena je potrebno za organizaciju ovakvog događaja?

Mark Čipčić: Proces pripreme za konferenciju obuhvaća mnoge korake, uključujući pomni odabir lokacija, poziv predavačima, marketing, promociju događaja, logistiku i koordinaciju različitih aktivnosti. Organizacija ovako složenog eventa započinje čim završi prethodna konferencija dok zadnjih 3 mjeseca prije konferencije to postaje full time job s tisuću sitnih detalja koje je potrebno iskoordinirati.

Kako se odvija suradnja s lokalnim zajednicama i partnerima u organizaciji konferencije?

Marino: Suradnja s lokalnim zajednicama i partnerima ključna je za uspješnu organizaciju konferencije. Imamo podršku Grada Raba i Turističke zajednice što nam uvelike olakšava posao i na tome im veliko hvala. Aktivno i dalje radimo na izgradnji partnerskih odnosa s lokalnim poduzećima, institucijama i turističkim organizacijama na otoku Rabu i u okolnim regijama jer je to ključ podizanja konferencije iz godine u godinu na sve veću razinu.

Koji je program ovogodišnje konferencije i koliko predavača dolazi na Rab?

Mark: Struktura programa ostaje ista kao i prošle godine a to se odnosi na dva smjera predavanja u dva dana u jutarnjim satima (developerski i marketinški smjer) dok popodne svi polaznici imaju priliku slušati panele, intervjue i keynote vrhunskih IT stručnjaka koji razglabaju o aktualnim temama u IT svijetu. Ove godine očekujemo 50 predavača.

Koji broj polaznika očekujete?

Marino: Primjećujemo kontinuirani rast broja polaznika iz godine u godinu. Dok smo prvu godinu privukli manje od stotinu sudionika, prošle godine ta brojka premašila je 150. Ove godine najavljujemo nekoliko stotina polaznika. Ovaj rast svjedoči o sve većem interesu za našu konferenciju te o njezinoj sve većoj reputaciji u IT zajednici.

Po čemu se konferencija razlikuje od ostalih?

Mark: Konferencija 'Unlock Rab' izdvaja se od ostalih događaja u IT industriji po nekoliko ključnih elemenata. Prvo, naša konferencija održava se na prekrasnom otoku Rabu u idealno vrijeme predsezone, što pruža jedinstvenu atmosferu za sudionike. Osim toga, fokusirani smo na kombinaciju vrhunskih predavanja s bogatim programom zabave i networkinga, što osigurava da sudionici osim edukacije, dobiju i priliku za opuštanje i povezivanje s kolegama. Spoj svih navedenih stvari garancija je da će polaznici dobiti iskustvo koje će dugo pamtiti i zbog kojeg će se, nadamo se, iz godine u godine vraćati.

Koga bi istaknuli od predavača na ovogodišnjoj konferenciji?

Marino: Naše ovogodišnje zvijezde su svakako Hrvoje Ćosić (Aircash, CEO), Ivan Bešlić (Sofascore, Co-founder) i Nikola Kapraljević (Infinum, CEO).

Radi se o vlasnicima mega uspješnih tvrtki koje i dalje bilježe streloviti rast u broju prihoda i broju zaposlenih u IT industriji i uživaju ogromnu reputaciju u tom svijetu.

Svakako je važno napomenuti našu službenu voditeljicu Maju Ciglenečki (HRT) i naše stručne moderatore Dragana Petrica, Bojana Mušćeta i Petra Štefanića koji su sada već standardna ekipa na našoj konferenciji.

Ostali predavači dolaze iz renomiranih tvrtki kao što su Rimac technology, Kompare, Maistra, Valamar, Mashable, Escape i ostali a svakako će zanimljivo biti i gostovanje ekipe iz Podcast inkubatora koji će ispričati put koji su prešli kako bi postali najgledaniji podcast na Balkanu.

Koja je vaša poruka za sve zainteresirane?

Mark: Naša poruka svim potencijalnim polaznicima koji još razmišljaju o sudjelovanju na Unlock Rab konferenciji je jednostavna - pridružite nam se i uživajte na otoku Rabu tri dana u vrhunskim predavanjima, networkingu, zabavi, suncu i moru!

Bez obzira jeste li profesionalac u IT industriji ili tek početnik u svijetu tehnologije, garantiramo da će vam naša konferencija ostati u predivnom sjećanju i da će postati obavezna na to do listi konferencija u godinama koje nam slijede.