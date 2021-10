Mobilne mreže omogućavaju sigurnost brodova i koordinaciju timova

Čak i u najbolje organiziranoj marini, brodovi su uvijek izloženi raznim rizicima. Obilne kiše ili problematični ventili na brodu često su uzrok raznih oblika štete ili čak potapanja broda. Zamijetili su to i domaći poduzetnici koji su pokrenuli startup MarinaCloud. Njihov proizvod je inovativna IoT platforma Sense4Boat koja koristi raznovrsne senzore kako bi se povećala sigurnost brodova kad njihovi vlasnici nisu na brodu.

Kao i kod svakog tehnološkog startupa, poslovanje MarinaClouda je usko vezano uz komunikacijske tehnologije i telekomunikacijske usluge. Ovom prilikom pitali smo Gorjana Agačevića, partnera u tvrtki MarinaCloud, kako im one pomažu u svakodnevnom poslovanju.

Za razliku od nekih tvrtki koje je pandemija "natjerala" na digitalizaciju, vaš startup je od samog početka digitalan… koje tehnologije koristite za povezivanje nadzornih senzora na Internet?

Temelji naše platforme su IoT senzori koje na Internet spajamo koristeći Sigfox 0G tehnologiju, no razvijamo i nove proizvode koji komuniciraju s našim Cloud-om koristeći NB-IoT mrežu. Odabrali smo ove tehnologije jer omogućuju autonomnost naših senzora, odnosno direktnu vezu s Internetom, uz iznimno malu potrošnju energije i nizak trošak prijenosa podataka. To čini našu platformu modularnom i isplativom čak i vlasnicima manjih brodova.

Pretpostavljamo da imate tim koji se bavi razvojem, ali i implementacijom sustava i ugradnjom samih senzora na brodove. Kolike su vam, stoga, potrebe za radom na daljinu i kako ste ga organizirali?

Ni naš razvojni tim se ne nalazi na jednoj lokaciji, već smo raspoređeni u Zagrebu, Rijeci i Puntu na Krku. Dnevni sastanci i ad-hoc komunikacija se redovito odvijaju video pozivima uz dijeljenje ekrana, i to je nešto bez čega ne bismo mogli funkcionirati. Svaki član tima organizira vlastito vrijeme uz uvjet da se svi preklapaju jedan dio dana, kako bi mogli raditi na zajedničkim zadacima.

Naši klijenti, partneri i kooperanti se nalaze u Češkoj, Francuskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Australiji i Singapuru, pa su osim zemljopisne udaljenosti i različite vremenske zone određeni izazov. No svaki je dan različit i radno vrijeme prilagođavamo specifičnim situacijama. Obzirom da određeni periodi zbog ovoga znaju biti zahtjevni, kultura tvrtke je takva da dopušta i veliku slobodu u organizaciji slobodnog vremena.

Sve ovo zahtjeva međusobno povjerenje među članovima tima, no u maloj organizaciji poput naše to srećom nije problem. Orijentirani smo na rezultate rada, a ne na brojanje radnih sati. Uz dobar i odgovoran tim, mislim da je to jedini način za kvalitetan rad na daljinu.

Koliki je značaj komunikacije s ljudima na terenu i razmjene podataka s njima u stvarnom vremenu?

Ovisi naravno o prirodi poslovanja. Mi nemamo puno ljudi na terenu, no naši klijenti, marine svakako imaju. Mornari koji nadziru brodove i pomažu nautičarima prilikom ulaska u marinu moraju biti u konstantnoj komunikaciji s centralom, kako bi optimizirali svoje zadatke.

Dodatno, i korisnici marina, vlasnici brodova, naučeni na direktne i brze informacije od strane digitalnih customer-centric kompanija, zahtijevaju isto i od marina, pa stoga naša tehnologija omogućuje lučkim mornarima da svoja zapažanja dojave direktno vlasniku broda koji je u tom trenutku na udaljenom mjestu, često u drugoj državi, ili da budu dostupni i na pravom mjestu kad kapetan broda uplovljava u marinu.

Koje usluge A1 koristite i kako vam pomažu u radu?

Koristimo A1 mobilnu mrežu za dnevnu komunikaciju i pristup internetu na terenu, a nedavno smo počeli s testiranjem NB-IoT tehnologije s ciljem širenja naše platforme i dodatne optimizacije komunikacije naših senzora s Internetom.

Što biste izdvojili kao trenutačno najveći izazov u "digitalnoj" sferi poslovanja?

Kulturološki, iako digitalno poslovanje u mnogo aspekata pojednostavnjuje mnoge procese i omogućuje rad na daljinu, unosi rizik za "udaljavanje" članova tima odnosno slabljenje timskog duha. To treba imati na umu i kompenzirati adekvatnim aktivnostima.

Dodatno, digitalizacija i značajno olakšano komuniciranje s partnerima i klijentima iz cijelog svijeta, svakog od nas izlaže i konkurenciji koja do prije nekoliko godina nije imala pristup "našem tržištu". Ipak isto možemo gledati i s druge strane i biti zahvalni što imamo priliku raditi i s klijentima u udaljenim, ali i profitabilnim tržištima.

