Inventura 2017., što su iOS korisnici slušali, gledali, instalirali...

Do kraja tekuće godine ostalo nam je još dvadesetak dana, no to nije spriječilo Apple u sastavljaju inventurnog popisa za 2017. godinu. Na popisu se nalaze najslušanije pjesme, najgledaniji filmovi i serije, ali i najčitanije knjige i najčešće preuzimane aplikacije i igre od strane korisnika iOS uređaja.

Kad su aplikacije u pitanju, na prvom mjestu popisa nalazi se Bitmoji na drugom Snapchat, a na trećem YouTube. Popularnost ostalih 17 aplikacija možete pogledati ovdje.

Od igara iOS-ovcima se najviše svidio Super Mario Run, zatim 8 Ball Pool i Snake vs Block. Nekad vrlo popularni Clash Royale pao je na samo začelje, na 17. mjesto ljestvice. Popis ostalih naslova kojima su se iOS-ovci zabavljali tijekom 2017. možete pronaći ovdje.

Najpopularnija pjesma koja se „vrtjela“ na iOS uređajima je Shape of You (Ed Sheeran), dok je visoko drugo mjesto pripalo Despacitou (Luis Fonsi and Daddy Yankee). Na treće mjesto najslušanijih je zasjeo Bruno Mars s pjesmom That's What I like.

Kao najpopularniji film pokazao se Moana, a slijedi ga Star Wars: Rouge One. iOS-ovcima se svidjela i Wonder Woman koja je time zaslužila treće mjesto na ljestvici najgledanijih filmova u 2017.

Od serija najgledanija je dakako Game of Thrones. No, iOS-ovci su rado kratili vrijeme i uz The Walking Dead i The Big Bang Theory kojima je pripalo drugo i treće mjesto ljestvice.

Korisnici Appleovih mobilnih uređaja dio 2017. godine su utrošili i na čitanje knjiga. Najčitaniji SF naslovi su bili Camino Island (John Grisham), The Handmaid's Tale (Margaret Atwood) i Origin Dana Browna. Od svih ostalih naslova iOS-ovci su najviše pozornosti da li Hillbilly Elegy (J.D. Vance), The Subtle Art of Not Giving a F*uck (Mark Manson) te Astrophysics for People in a Hurry koju potpisuje Nel de Grasse Tyson.

Potpuni popis dostupan je na Appleovim službenim internetskim stranicama.