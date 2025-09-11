Evo kada stiže stabilna verzija iOS-a 26 i iPadOS-a 26
Nakon velikog predstavljanja novih iPhonea, Apple je potvrdio da će stabilne verzije iOS-a 26 i iPadOS-a 26 biti dostupne za preuzimanje nadolazećeg ponedjeljka
Apple je potvrdio da će najnovije verzije svojih mobilnih operativnih sustava, iOS 26 i iPadOS 26, biti dostupne za preuzimanje svim korisnicima već u ponedjeljak, odnosno 15. rujna.
Riječ je, inače, o očekivanom datumu izdavanja stabilnih verzija OS-a jer se nalazi tik između početka prednarudužbi novih iPhonea, 12. rujna, i njihovog službenog izlaska u prodaju, 19. rujna. Kao što je i očekivano, svi novi iPhonei imat će iOS 26 već od prvog dana.
Ako vam je to slučajno promaknulo proteklih tjedana, nove verzije Appleovih sustava donose redizajnirano vizualno sučelje zvano Liquid Glass, brže animacije i redizajn Appleovih aplikacija. Uvodi se i aplikacija Games kao centralno mjesto za igranje te značajno unaprijeđeni Visual Intelligence, sada s mogućnošću sličnom Googleovoj značajki Circle to Search.
Posebna novost je i integracija ChatGPT-a unutar sustava, što dodatno širi mogućnosti umjetne inteligencije na iPhoneima i iPadima.