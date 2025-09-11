Evo kada stiže stabilna verzija iOS-a 26 i iPadOS-a 26

Nakon velikog predstavljanja novih iPhonea, Apple je potvrdio da će stabilne verzije iOS-a 26 i iPadOS-a 26 biti dostupne za preuzimanje nadolazećeg ponedjeljka

Apple je potvrdio da će najnovije verzije svojih mobilnih operativnih sustava, iOS 26 i iPadOS 26, biti dostupne za preuzimanje svim korisnicima već u ponedjeljak, odnosno 15. rujna.

Riječ je, inače, o očekivanom datumu izdavanja stabilnih verzija OS-a jer se nalazi tik između početka prednarudužbi novih iPhonea, 12. rujna, i njihovog službenog izlaska u prodaju, 19. rujna. Kao što je i očekivano, svi novi iPhonei imat će iOS 26 već od prvog dana.

Predstavljanje iOS-a 26 na WWDC-u

Ako vam je to slučajno promaknulo proteklih tjedana, nove verzije Appleovih sustava donose redizajnirano vizualno sučelje zvano Liquid Glass, brže animacije i redizajn Appleovih aplikacija. Uvodi se i aplikacija Games kao centralno mjesto za igranje te značajno unaprijeđeni Visual Intelligence, sada s mogućnošću sličnom Googleovoj značajki Circle to Search.

Posebna novost je i integracija ChatGPT-a unutar sustava, što dodatno širi mogućnosti umjetne inteligencije na iPhoneima i iPadima.