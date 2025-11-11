Ovo su glavne AI značajke koje dolaze u iOS 27

Iako je iOS 26 još relativno 'friški', već se naveliko govori o iOS-u 27 koji bi trebao donijeti značajne nadogradnje po pitanju AI-a

Apple sprema tri ključne značajke temeljene na umjetnoj inteligenciji za iOS 27 koji će biti predstavljen u lipnju 2026., a tradicionalno izdan tri mjeseca kasnije nakon rujanskog predstavljanja novih iPhonea.

Kako tvrdi dugogodišnji Appleov analitičar i Bloombergov novinar, Mark Gurman, najvažnija novost bit će alat za pretraživanje interneta unutar Apple Intelligencea koji bi trebao pružiti korisnicima inteligentnije i kontekstualnije rezultate pretrage. Druga novost bit će još pametnija Siri s potpuno redizajniranim sučeljem.

Treća velika novost odnosi se na zdravlje. Kako kaže Gurman, Apple razvija AI agenta unutar usluge Health+ koji će korisnicima pomagati u praćenju i unapređenju zdravlja. Budući da je riječ o dijelu premium servisa, očekuje se da će novi AI agent biti dostupan isključivo kroz pretplatu.

Ako projekt uspije, Gurman smatra da bi Apple mogao postati jedan od prvih velikih tehnoloških brendova koji će se ozbiljno pozicionirati na tržištu AI chatbotova za zdravlje.