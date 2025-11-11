Ovo su glavne AI značajke koje dolaze u iOS 27

Iako je iOS 26 još relativno 'friški', već se naveliko govori o iOS-u 27 koji bi trebao donijeti značajne nadogradnje po pitanju AI-a

Matej Markovinović utorak, 11. studenog 2025. u 11:42
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Apple sprema tri ključne značajke temeljene na umjetnoj inteligenciji za iOS 27 koji će biti predstavljen u lipnju 2026., a tradicionalno izdan tri mjeseca kasnije nakon rujanskog predstavljanja novih iPhonea.

Kako tvrdi dugogodišnji Appleov analitičar i Bloombergov novinar, Mark Gurman, najvažnija novost bit će alat za pretraživanje interneta unutar Apple Intelligencea koji bi trebao pružiti korisnicima inteligentnije i kontekstualnije rezultate pretrage. Druga novost bit će još pametnija Siri s potpuno redizajniranim sučeljem.

Treća velika novost odnosi se na zdravlje. Kako kaže Gurman, Apple razvija AI agenta unutar usluge Health+ koji će korisnicima pomagati u praćenju i unapređenju zdravlja. Budući da je riječ o dijelu premium servisa, očekuje se da će novi AI agent biti dostupan isključivo kroz pretplatu.

Ako projekt uspije, Gurman smatra da bi Apple mogao postati jedan od prvih velikih tehnoloških brendova koji će se ozbiljno pozicionirati na tržištu AI chatbotova za zdravlje.

 



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija