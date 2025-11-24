Osim novih AI funkcija, iOS 27 donijet će i velika poboljšanja performansi

Uz nove AI funkcije o kojima se počelo govoriti još početkom studenog, iOS 27 trebao bi donijeti i velika poboljšanja performansi

Matej Markovinović ponedjeljak, 24. studenog 2025. u 13:01
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nakon što je iOS 26 donio potpuno redizajnirano sučelje i niz vizualnih novosti, Apple će sada prioritet staviti na stabilnost sustava i brži rad iPhonea. Kako doznaje Bloombergov Mark Gurman, iOS 27 neće samo biti usmjeren na nove AI funkcije, već i na poboljšanje performansi.

Navodi se da će Apple dodatno ustabiliti cijeli sustav, unaprijediti temeljne performanse sustava te popraviti pojedine bugove. Takva poboljšanja stići će i na ostale inačice Appleovih sustava, prvenstveno iPadOS i macOS, a prve beta verzija trebale bi biti izdane u lipnju sljedeće godine, tradicionalno u sklopu Appleovog WWDC-a.

Od novih AI funkcija koje stižu u iOS 27, Gurman napominje kako će ažuriranje proširiti AI na više aplikacije te uvesti AI agenta fokusiranog na zdravlje korisnika. Spominje se i mogućnost pretraživanja Interneta pomoću AI-a, a spominje se i novi Appleov chatbot Veritas koji bi trebao značajno unaprijediti Siri i povećati njezinu korisnost.

O AI novostima unutar iOS-a 27 već smo pisali početkom mjeseca pa za više detalja pogledajte tekst kojeg prilažemo.

 



