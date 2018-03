iPhone bez "notcha" mogao bi stići već nagodinu

Iako je nedavno Apple objavio smjernice za autore aplikacija koje uključuju obaveznu podršku za njihov "notch", odnosno ekran oblika kao u iPhonea X, čini se da tome neće dugo biti tako. Naime, južnokorejski portal ET News javlja kako su od izvora iz industrije bliskih Appleu doznali da je kompanija ponešto drugačije zamislila budućnost iPhonea.

Urez, zub, "notch", ili kako god ga želite zvati, nagriza gornji rub zaslona iPhonea X jer su u njemu smješteni senzori i True Depth kamera potrebni za skeniranje lica, kao i za snimanje neizbježnih selfija. Apple već radi na novim generacijama iPhonea (koje bi trebale biti predstavljene ove jeseni), i svi modeli o kojima se špekulira imat će zloglasni "notch", ali govori se da bi on u novim modelima trebao biti nešto manji nego je danas.

A ako ste mislili da samo iPhone X ima "notch"...

Uz to, u industriji se šuška kako Apple već pregovara s dobavljačima komponenti za 2019. godinu, te zajedno s njima pokušava naći načina da se "notch" potpuno izbaci, iz modela koji će sljedeće godine stići na tržište. To bi značilo da se tehnologija za skeniranje lica i kamera na neki način moraju ili izmjestiti ili uklopiti ispod samog OLED zaslona. iPhone modeli predstavljeni 2019. trebali bi tako imati pravi ekran "od ruba do ruba", a ne "od ruba do zuba" kako neki nazivaju sadašnju situaciju.

Gotovo svi se slažu kako je Appleov krajnji cilj u potpunosti ukloniti bilo što s prednje strane iPhonea što nije ekran, a ovo je prvi puta da je netko u javnost izišao s informacijama o očekivanom roku u kojem bi se to moglo dogoditi.