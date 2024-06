Španjolska policija ugasila veliki ilegalni IPTV servis, kazne prijete i pretplatnicima

Naplatni španjolski ilegalni IPTV streaming servis TVMucho, nedavno preimenovan TeeVeeing, radio je u svojevrsnoj "sivoj zoni". Svoje aktivnosti nisu pretjerano skrivali, a za mjesečnu pretplatu između 9,99 i 18,99 eura mjesečno nudili su streamanje međunarodnih besplatnih TV kanala, za iseljenih iz tih zemalja koji žive u Španjolskoj. Tako su imigranti, primjerice, mogli gledati svoje nacionalne televizije, koje bi im kod kuće bile besplatne. Međutim, neovlašteno emitiranje tuđeg programa i zarada na tome ipak nisu sasvim legalni po španjolskim zakonima, pa je servis ugašen policijskom akcijom krajem prošloga tjedna.

Ilegalno zaradili 5,3 milijuna eura

To je učinjeno na zahtjev udruženja nakladnika ACE (Alliance for Creativity and Entertainment). Prema njihovim podacima, taj je servis imao više od 4 milijuna posjeta tijekom 2023. godine, nudio je više od 125 TV kanala velikih nacionalnih televizijskih kuća, kao što su BBC, ITV, Sky ili RTL, a navodno je opsluživao oko 14 tisuća aktivnih pretplatnika.

TVMucho - ponuda

Voditelji servisa time su zaradili oko 5,3 milijuna eura, navodi policija. Voditelj operacija i njegovi suradnici su, stoji u priopćenju, imali kriminalno udruženje na Kanarima, koje je strukturom podsjećalo na sasvim legitimnu poslovnu aktivnost. Kompleksna istraga računalnih i bankarskih tragova dovela je policiju do sjedišta servisa, gdje je provedena racija i zapljena opreme.

Ukupno je uhićeno osam osoba u Las Palmasu, Madridu, Oviedu i Málagi, uz opremu je zaplijenjeno i više od 80.000 eura na bankovnim računima, a ugašeno je 16 ilegalnih IPTV stranica, koje sada preusmjeravaju na stranice policije. Među zaplijenjenom opremom nalaze se i serveri te baza podataka pretplatnika – a prema lokalnim zakonima i oni bi mogli biti kažnjeni jer su plaćali ilegalni servis. Za sada je poznato jedino da su ostali bez pretplate i eventualno unaprijed uplaćenih novaca, a o eventualnom daljnjem progonu odlučit će nadležne institucije.