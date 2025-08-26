AI socijalni trener autiste podučava empatiji

Specijalizirani chatbot Noora pomaže osobama s poremećajem iz autističnog spektra da vježbaju svoje socijalne vještine

Specijalizirani AI chatbot Noora, razvijen na Stanfordu, pomaže adolescentima i odraslima s poremećajem iz autističnog spektra da vježbom poboljšaju svoje socijalne vještine, posebno sposobnost izražavanja empatije. Da Noora to čini prilično uspješno pokazali su i rezultati istraživanja predstavljenog u časopisu Journal of Autism and Developmental Disorders.

Moćni jezični modeli

Noora koristi moćne jezične modele kako bi simulirala razne društvene situacije i nudila personalizirane korekcije ili pohvale te tako sigurno i bez prosudbe vodila korisnika kroz trening socijalnih vještina.

Noora korisnika vodi kroz individualiziran niz scenarija društvene komunikacije i pomaže korisnicima da nauče postavljati pitanja, davati komplimente, empatično reagirati i koristiti se drugim područjima društvene komunikacije Stanford Medicine

Ova digitalna podrška autistične osobe podučava izražavanju empatije, davanju komplimenata i prikladnih odgovora. Studija je pokazala da je čak 71 % korisnika chatbota značajno poboljšalo svoje empatijske odgovore, a ocjene verbalne empatije u komunikaciji “uživo” porasle su za prosječno 38 %.

Dizanje samopouzdanja

Noora je, kažu, povećala zadovoljstvo korisnika i podigla samopouzdanje u društvenim kontaktima, dok je digitalni pristup omogućio dostupnost treninga svima, a ne samo onima koji imaju pristup klasičnim terapijama i dovoljno novca da ih plate.

Primjer interakcije s Noora sučeljem Stanford Medicine

Noora dakako nije zamišljena kao zamjena za stručnu pomoć, kažu njeni tvorci, ali ona širom otvara vrata korištenju umjetne inteligencije u pružanju podrške osobama s autizmom.